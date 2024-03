Looks cómodos y favorecedores para disfrutar el almuerzo de Pascuas

Este último domingo de marzo festejaremos las Pascua en Argentina. Al ser un día en el cual solemos relajarnos y estar en familia, nuestros looks deben acompañar esta premisa. Para que puedan sentirse cómodas, les mostramos distintos oufits en los que pueden inspirarse para esta fecha tan especial.

Opción para las amantes de los jeans. Foto: Instagram @chiaraferragni.

Para las que no sueltan los jeans, este look de Chiara Ferragni puede ayudarlas a conseguir un estilismo acertado para esta Pascua. Con un par de vaqueros, un crop top blanco, una camisa y zapatillas estarás lista para disfrutar del almuerzo de este domingo. Recuerda: no es necesario agregar muchos accesorios, ya que debemos conservar la simplicidad que requieren las horas diurnas.

Opción para las que disfrutan de los pantalones sastreros. Foto: Harper's Bazaar.

Si te gustan más los pantalones sastreros que los jeans, entonces puedes decantarte por uno en color blanco o negro y contrastarlo con una camiseta básica. Puedes optar por sandalias bajas, mocasines o zapatillas según la impronta que desees darle a tu look. Recoge tu pelo en un rodete o coleta y siéntete cómoda durante el dia de Pascua.

Opción para aquellas que siempre se decantan por vestidos coloridos. Foto: Instagram @oliviapalermo.

Y de los pantalones nos trasladamos a los vestidos. ¿Qué es más cómodo que un vestido suelto? Olivia Palermo lo sabe y por eso lo elige en sus días de descanso. Una opción válida sería una prenda estampada y en colores vibrantes como naranja, rosa, rojo o turquesa. Sandalias a juego, bolso XXL y gafas de sol serán los aliados infalibles para triunfar con tu look en esta Pascua.

Opción para aquellas que prefieren colores neutros. Foto: Instagram @carmen_gimeno.

Aunque si no eres del grupo de los colores llamativos y prefieres los neutros, esta elección puede ser tu favorita. La influencer, Carmen Gimeno, muestra lo bien que puede llevarse un simple vestido camisero blanco junto con accesorios modernos, como bailarinas, bolso tricolor y gafas a juego. Sin dudas, un vestido híper confortable y chic.

¿Cuál será tu elección preferida para este domingo de Pascua?