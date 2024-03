Cinco claves para no estar "sometidos" a al celular

Es un tema que cada vez va a ser más abordado por publicaciones de salud porque se trata de algo que ha cambiado mucho a la sociedad en los últimos años y que prácticamente ha contagiado a casi todas las personas, sobre todo a los jóvenes: la gente mirando para abajo, con la cabeza puesta en el celular, ya sea en el transporte público, en la parada del colectivo y hasta mientras camina por zonas transitadas -todos hemos tenido la experiencia de más de una vez de llevarnos a alguien por delante, ya sea porque nosotros estábamos mirando el celular o porque otro lo estaba haciendo-.

Créditos de la imagen: Pixabay.

Más allá de esta nueva adicción que no ayuda a prestar atención a lo que sucede en la calle y a nuestro alrededor, un tema que resulta cada vez más recurrente es cómo descansar de las pantallas para entender algo de sentido común que pareciera que mucha gente ya ha olvidado: que la vida está afuera del celular.

Según Sergio Legaz, autor del libro Sal de la máquina, vivimos la era del phubbing – término que deriva de phone (teléfono) y snubbing (despreciar, ignorar)– que sufren "todas aquellas personas que consideran que todo puede esperar salvo lo que acontece en las pantallas de sus dispositivos".

También es muy común la adicción a los jueguitos del celular por parte de niños y adolescentes que cursan la primaria y secundaria: un estudio de un equipo de psicólogos de la Universidad Estatal de Washington publicado a finales de 2021 afirma que "cuanto más se usa el teléfono durante el estudio, mayor es el impacto negativo en el aprendizaje".

Es que con la cabeza en el celular todo el tiempo también se pierde algo muy importante: convertir la información en recuerdos ricos y conectados, que es lo que nos hace inteligentes (Nicholas Carr, autor de The Glass Cage: How Computers are Changing Us).

Créditos de la imagen: Pixabay

Cinco claves para descansar de las pantallas

1. ¿Por qué es importante? Pasar muchas horas frente a las pantallas genera un impacto en la vista, las horas de sueño y en la salud mental.

2. Los signos de mucha pantalla. Si tienes dolor en los ojos, se te secan o experimentan dolores de cabeza que te impiden concentrarte, quizás es momento de parar.

3. No hay que se extremos. La regla 20-20-20 es un buen inicio. ¿En qué consiste? Cada 20 minutos mira algo a 20 metros por lo menos 20 segundos. Además no olvidar de estirar, elongar y ejercitar durante los descansos.

4. El ambiente sí importa. Estar en un ambiente iluminado, con una silla que sostenga la columna vertebral e idealmente con acceso a vistas permite reducir los efectos del estrés.

5. Divertirse fuera de las pantallas. Si quisieras leer hacerlo no hacerlo en el celular sino que en el papel. Hacer caminatas por lugares que te gusten. Tomarse un momento para cocinar. Todo esto, aunque parece aburrido, no lo es. / Mario Simonovich / Fuentes: hitn.org y publico.es