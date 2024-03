¿Las cáscaras de huevo son buenas para las plantas?

¿Finalmente la cáscara de los huevos ayudan o no ayudan a las plantas? Mucho se dice sobre los beneficios de usarlos en el jardín, algunos de los cuales son ciertos y algunos otros, exagerados, así que, ¿las cáscaras de los huevos son buenas para las plantas?

Para empezar hace falta saber cómo las cáscaras están constituidas: las mismas contienen nutrientes, como el calcio, que pueden ser útiles para las plantas. Por lo tanto sí, las cáscaras de los huevos ayudan a crecer a las plantas, pero todo depende de cómo utilizarlas, ya que las recompensas de usarlas pueden no ser enormes o instantáneas.

Diane Kuthy (How To Grow Everything) revela un dato que no todos saben y es el siguiente: "Muchos afirman que las cáscaras de huevo contienen calcio y que eso es bueno para el suelo. Si bien es cierto, las cáscaras de huevo sólo liberarán ese calcio después de descomponerse, lo que puede llevar muchos meses o incluso años".

Créditos de la imagen: Pixabay

Por supuesto, el calcio que liberan las cáscaras de los huevos después de descomponerse en las plantas puede ayudar a fomentar el crecimiento de raíces y tallos. Pero hay que esperar mucho tiempo para que eso pase (es decir, no es de un día al otro).

"Las cáscaras de huevo también contienen pequeñas cantidades de otros minerales como magnesio, fósforo y potasio, que enriquecerán aún más el suelo", dice Sally Allsop (All That Grows). Y agrega que además las cáscaras de huevo descompuestas "pueden ayudar a disuadir ciertas plagas, incluida la eliminación de babosas y caracoles debido a sus bordes afilados". Sin embargo esto tiene un lado B, que es el siguiente: "si no se trituran e incorporan adecuadamente al suelo pueden atraer otras plagas, como las ratas".

¿Sirven para las plantas de interior?

Sí porque les proporciona nutrientes a medida que se descomponen. De hecho se puede usar tanto para las plantas de interior como las plantas de exterior triturándolos y colocándolos en la tierra: así ayudarán a promover el crecimiento ya que se descomponen y aportan calcio, entre otros nutrientes, que necesitan las plantas.

¿Cómo usar bien las cáscaras de huevo para las plantas?

El mejor consejo no consiste en tirar la cáscara entera -o restos de cáscaras- al jardín: muchos jardineros lo que hacen es triturarlos en trozos pequeños y recién allí los incorporan a la tierra. Así, con el tiempo, la estructura del suelo va mejorando porque libera los nutrientes lentamente a medida que las cáscaras se descomponen.

Inclusive hay jardineros que fabrican bandejas de semillas con cáscaras de huevo para así realizar los cultivos. Hervir la cáscara durante 30 minutos permite luego ser usadas como pequeñas macetas celulares. / Fuente: Homes & Gardens.