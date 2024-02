Máxima de los Países Bajos y el rey Guillermo en San Valentín: se filtraron fotos

Máxima y Guillermo de los Países Bajos fueron tendencia en las redes sociales debido a una serie de posteos que hicieron cuentas fans de la realeza en Instagram por el Día de los Enamorados. Los fieles de los reyes de los Países Bajos dieron a conocer diferentes postales de amor de la pareja.

En el Día de San Valentín las redes sociales se llenan de posteos de personas que les dedican a sus parejas mensajes de amor, pero también abundan las publicaciones de fans de artistas, celebridades y miembros de la realeza basadas en la vida sentimental de sus ídolos. De ese modo, Máxima y Guillermo fueron homenajeados en este día.

Un posteo de la cuenta queen.maxima compartió un sinfín de fotos de Máxima y Guillermo, que datan de diferentes momentos de la vida de la pareja real, en las que se los ve muy enamorados. Una de las imágenes muestra a Máxima y Guillermo en medio de un baile, mirándose fijamente y conectando a través de sus ojos. Por la apariencia de ambos en la foto, parecería que se trata de una imagen bastante actual.

Al mismo tiempo, los fans compartieron imágenes vintage de la pareja que pusieron nostálgicos a los seguidores. En las mismas, se pudo ver a Máxima y Guillermo en diferentes locaciones como fiestas, eventos protocolares y vacaciones en la nieve.

Las fotos de Máxima y Guillermo

Máxima y Guillermo. Instagram: queen.maxima

Máxima y Guillermo. Instagram: queen.maxima

Máxima y Guillermo. Instagram: queen.maxima

Máxima y Guillermo, reservados en su cuenta

Hasta el momento todos los posteos de Máxima y Guillermo alusivos a San Valentín se dieron por parte de cuentas fans, pero no hay publicaciones de ese estilo en la cuenta oficial de la pareja real. Si bien Máxima y Guillermo con muy activos en sus posteos en dicha página, donde comparten sus looks para cada evento protocolar al que acuden, aún no hicieron alusión al Día de los Enamorados.