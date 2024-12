Autosabotaje: ¿por qué arruinamos nuestra felicidad cuando todo va bien?

Es un escenario que muchos reconocen, aquél cuando tu vida parece estar en el punto ideal. Las metas profesionales se cumplen, la relación amorosa va viento en popa y tu salud está en su mejor momento. Entonces, sin razón aparente, comienzas a tomar decisiones que parecen contradecir ese éxito. Según la psicología, este fenómeno tiene nombre: el síndrome del autosabotaje.

Descubre por qué puedes arruinar tu propia felicidad. (Foto: Shutterstock)

Este comportamiento, que puede parecer irracional, tiene raíces profundas. Según los expertos, se vincula a creencias limitantes que arrastramos desde nuestra infancia. “Muchas veces, el éxito nos enfrenta con el miedo al cambio o a la presión de mantener un estándar alto. Es más fácil regresar a lo conocido, incluso si eso nos perjudica”, explica la psicóloga clínica María Gómez.

El autosabotaje puede presentarse de muchas formas, desde la procrastinación, abandonar proyectos a mitad de camino o incluso elegir parejas tóxicas. La paradoja está en que estas acciones no son conscientes. Según estudios recientes de la Universidad de Stanford, quienes tienen baja autoestima suelen ver el éxito como algo amenazante porque sienten que no lo merecen.

El auto sabotaje llega con el miedo al éxito, creencias limitantes y el confort de lo conocido. (Foto: IA)

¿Hay solución? Los especialistas aseguran que sí, pero requiere introspección y paciencia. La terapia cognitivo-conductual es una herramienta poderosa para identificar los patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos con creencias más constructivas. “El primer paso es ser consciente de lo que estás haciendo y cuestionarte: ¿qué miedo hay detrás de esta acción?”, aconseja Gómez.

La próxima vez que te encuentres saboteando algo que amas, detente y reflexiona. Quizás no es que no puedas lograrlo, sino que estás acostumbrado a vivir en tu zona de confort. Porque, como dice la psicología, el mayor enemigo del éxito no es el fracaso, sino el miedo a brillar.