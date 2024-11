La psicología te explica por qué no es buena idea ser amigo de tu ex

Terminar una relación es duro, pero mantener una amistad con un ex puede complicar aún más el proceso de sanación. Aunque no es imposible, los psicólogos advierten que no suele ser recomendable.

Aunque se lleven bien, psicólogos explican por qué la distancia es más recomendable. (Foto: Shutterstock)

“Tras una separación, es fundamental atravesar un proceso de duelo y sanación emocional”, explica Lidia Alvarado, psicóloga especializada en relaciones de pareja. Mantener contacto con un ex suele dificultar el cierre emocional y puede revivir recuerdos que alargan el dolor. Además, esto puede impedir avanzar hacia relaciones nuevas y saludables.

Según la psicóloga Paloma Rey, una amistad con un ex también puede crear “falsas esperanzas”, generando la ilusión de que una reconciliación es posible. En cambio, cortar el contacto permite procesar la ruptura de forma sana y construir una nueva perspectiva.

Mantener una amistad con tu ex puede hacer más difícil cerrar el ciclo y comenzar de nuevo. (Foto: Shutterstock)

En algunos casos, cuando la separación es en buenos términos, las personas pueden valorar mantener la amistad. “Si la separación fue amistosa y sin resentimientos, la amistad puede brindar una conexión diferente sin las presiones de una relación romántica”, comenta Alvarado.

A pesar de que todo terminara bien, es recomendable darse un tiempo para asimilarlo mejor. (Foto: Shutterstock)

En conclusión, cada caso es único, pero los expertos insisten: sin tiempo para sanar, una amistad con un ex puede dificultar el avance emocional. ¡Ya te lo advertimos!