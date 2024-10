Comenzó la temporada de Escorpio: descubre cómo te afecta según tu signo

El mes de Escorpio llegó, y con él, un torbellino de emociones profundas y transformaciones inevitables. Desde el 23 de octubre hasta el 21 de noviembre, las energías estarán cargadas, empujándonos a mirar hacia adentro y enfrentarnos a lo que normalmente evitamos.

¿Estás listo para saber qué te espera en la temporada de Escorpio?

Este es el momento perfecto para dejar atrás lo viejo, lo que ya no nos sirve, y plantar nuevas semillas en esa tierra arrasada. Como el ave Fénix, Escorpio sabe renacer de las cenizas, y nosotros también debemos aprender a hacerlo.

Escorpio es un signo de agua, por lo que su conexión con las emociones es grande. Durante su temporada, nos volvemos más sensibles e intuitivos, percibiendo con mayor claridad las energías a nuestro alrededor. Pero esta habilidad también viene con un desafío: el de enfrentar nuestros miedos, nuestros deseos ocultos, y las sombras que preferimos mantener fuera de la vista.

Prepárate para bucear en lo más profundo de tu ser.

Es un tiempo para hacer revisión de nuestras conductas, de aquello que hemos estado postergando o evitando. Los duelos que arrastramos, las relaciones que ya no tienen vida, las partes de nosotros que deben morir para poder avanzar, son las que se pondrán sobre la mesa.

¿Qué hacer durante la temporada de Escorpio?

Si todo esto suena intenso, es porque lo es. Pero, tranqui. La temporada de Escorpio no es solo para revolver el caos interno, también es una gran oportunidad para transformar y renacer. Acá te dejamos algunos tips para sacarle el jugo a este mes tan poderoso:

Honestidad brutal:

Es momento de mirar hacia adentro con total franqueza. No te engañes ni trates de esquivar tus problemas. Esta temporada te desafía a ser honesto contigo mismo.

Corta por lo sano:

Relaciones tóxicas, hábitos destructivos, situaciones estancadas... Este es el momento perfecto para soltar todo lo que te retiene. Cortar lo viejo para dar espacio a lo nuevo.

¡Dile adiós a lo que no te sume!

Confía en tu intuición:

Durante Escorpio, nuestra intuición está más afinada que nunca. Sigue esa corazonada, confía en lo que sientes, incluso si parece irracional. Escorpio sabe lo que hace.

Sumérgete en tus emociones:

No te asustes si te encuentras con emociones intensas. Este es un mes de profundidad emocional, así que déjate llevar por lo que sientas. Llora si es necesario, pero no te quedes ahí: la transformación viene después. No te dejes ahogar por tus emociones. Todo resultará bien.

Renacer es posible:

Recuerda que Escorpio simboliza el renacimiento. Puede que atravieses situaciones dolorosas, pero al final del camino siempre hay luz. Renacer de las cenizas es el gran regalo de este signo.

Cómo impacta a cada signo

Aunque todos estaremos bajo la influencia de Escorpio, cada signo lo experimentará de manera distinta. Algunos sentirán más la intensidad emocional, otros estarán enfocados en proyectos, finanzas o relaciones. Lo importante es recordar que este período nos empuja a crecer, incluso si no lo queríamos.

Para Aries, será tiempo de trabajar la intimidad; Tauro deberá soltar el control en sus relaciones; Géminis verá cambios en su rutina diaria para priorizar su bienestar; Cáncer disfrutará de un período dedicado a sus vínculos y al amor; Leo se enfocará en resolver los conflictos con su familia; Virgo reforzará sus vínculos cercanos y conectará con otros nuevos.

Por otro lado, Libra se concentrará en su economía; Escorpio tendrá la energía a favor para materializar sus sueños; Sagitario tendrá un tiempo de introspección; Capricornio se sentirá motivado para avanzar en sus proyectos; Acuario pondrá foco en su carrera para crecer profesionalmente; Piscis disfrutará de probar nuevas experiencias y Aries podrá abandonar disputas que le consumen la energía. Que sea un momento de cambios y transformaciones, ¡no significa que no la pasaremos bien!

La temporada de Escorpio es una invitación a viajar hacia las partes más oscuras de nosotros mismos. Puede ser incómodo, pero la recompensa es la liberación y el crecimiento. Así que, aprovecha esta energía intensa y prepárate para dejar atrás lo que ya no te sirve.