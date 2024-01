Las prestigiosas marcas que eligió Máxima de los Países Bajos: una diosa

La reina Máxima de los Países Bajos deslumbró con un impecable atuendo que destacó su elegancia y buen gusto. Optó por un vestido en tonos rosas con mangas acampanadas de la reconocida marca Natan Couture. La elección del vestido no solo resaltó su estilo sofisticado, sino que también aportó una nota de frescura y feminidad a su apariencia.

Complementando su conjunto, Máxima lució un brazalete de la marca Mariana Lemos, que añadió un toque de distinción con su diseño elegante en tonos dorados y negros. Este accesorio cuidadosamente seleccionado demostró la habilidad de la reina para coordinar detalles que realzan su imagen y reflejan su atención a la moda.

Máxima de los Países Bajos. Créditos: Instagram queenmaxima_fashion

En cuanto al calzado, Máxima optó por unos stilettos en tonos tierra que armonizaron perfectamente con el conjunto. La elección de un calzado bien coordinado no solo subrayó su sentido de la moda, sino que también demostró su habilidad para crear looks completos y pulidos que no pasan desapercibidos.

Máxima es madre de Amalia, Arianne y Alexia.

Máxima de los Países Bajos, fan de la moda

El conjunto en su totalidad mostró una cuidada armonía en la combinación de colores y estilos, evidenciando la destreza de Máxima para seleccionar prendas y accesorios que resalten su figura y personalidad. Su elección de marcas de renombre subraya su posición como referente de estilo y moda.

En resumen, el impecable outfit de Máxima de los Países Bajos, compuesto por un vestido Natan Couture, un brazalete Mariana Lemos y stilettos a juego, destaca su agudo sentido de la moda y su capacidad para deslumbrar con elegancia en cualquier ocasión.