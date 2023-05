Claudia Villafañe disfrutó de un exclusivo evento casi de incógnito y sorprendió con un vínculo de juventud

El festival Zuelo Novello es un evento en donde año a año Miguel Zuccardi y su equipo celebran la nueva cosecha de Aceite de Oliva. La cita siempre es en Pan y Oliva, el restó ubicado en Finca Maipú, enfrente de la almazara y a pocos metros del olivar que da a luz a uno de los aceites más premiados del mundo.

"Esto es una celebración. Este lugar es la casa de Zuelo y justamente el aceite de oliva es el Ingrediente fundamental de nuestra cocina y la inspiración para pensar día a día platos simples, ricos, basados en el producto, la huerta y las estaciones. Toda buena comida puede empezar con pan y oliva", dijo Miguel a MDZ.

Donato De Santis, el reconocido chef y jurado de Masterchef que tiene su restaurante de pizzas en Mendoza fue el responsable de preparar el delicioso menú de este festival anual junto al equipo de Pan y Oliva. Otros famosos y habitués del lugar, como el actor Juan Leyrado y los periodistas María O'Donell y Ernesto Tenembaum también fueron de la partida.

Mientras recorríamos el lugar y la planta de elaboración, antes de disfrutar del antipasti, la pasta y los exquisitos postres preparados por Donato, nos encontramos con una invitada especial: Claudia Villafañe. La mamá de Dalma y Giannina Maradona recorrió con amigos el predio, se interesó por el proceso de elaboración del aceite, y charló con Fede Croce y Fede Lancia, exclusivo para MDZ.

"Estoy feliz aquí en Mendoza. Estoy muy bien y disfrutando de este día maravilloso, y de esta fiesta que es Zuelo Novello, la alegría de la priemra cosecha de aceite de oliva del año", expresó Claudia, súper animada, quien sorprendió contando un vínculo que tiene con Mendoza desde su juventud.

- Claudia podemos decir que te has convertido en un referente gastronómico mediático, desde que ganaste Masterchef edición Famosos... Ahora la gente se ha acostumbrado un poco en verte en eventos de gastronomía. ¿Hacía mucho que te seducía ese mundo?

- Siempre cociné en mi casa como una ama de casa que cocina para su familia y para sus amigos. Después, cuando entré a Masterchef, tuve que aprender cosas más sofisticadas y descubrir sabores diferentes a los que uno está acostumbrado a comer normalmente en su casa.

En modo cholulo, "los Federicos" Croce y Lancia de charla con Claudia Villafañe y Donato De Santis.

- ¿Y con el vino tenés vínculo? ¿Mendoza te atrae? ¿Has podido recorrer nuestra provincia?

- Yo vine por primera vez a Mendoza muy de chica, porque mis vecinas en Villa del Parque eran las hijas de Hilario Cuadros. Recuerdo que nos veníamos en colectivo... En un colectivo que tenía mi papá, que repartía repuestos de automotores por el país. Nos subíamos todos al colectivo y veníamos "en malón" para Mendoza. Vagas ideas tengo de esos momentos, pero sí me acuerdo de la anécdota del viaje y de cómo nos divertíamos.

Luego he venido a Mendoza en otras oportunidades, recuerdo una particularmente en la que estuve aquí para dar una charla para un grupo de mujeres. Fue muy lindo porque fue un evento de charlas cortas con el fin de visibilizar el talento de la mujer local y reivindicarlas en su lugar de poder y de liderazgo. En esa oportunidad pude recorrer una bodega, pero la verdad es que no había participado de un acontecimiento como este de Zuelo Novello. ¡Estoy encantada!

Claudia y Donato, amigos queridos.

- ¿Cuál es la comida que te encanta? ¿Vas más por el lado de la comida italiana, la gastronomía regional -es decir, bien argentina- o un poco de todo? ¿Te gusta la comida del mundo, probar sabores raros?

- Estoy aprendiendo a no decir más "no me gusta", cuando no he probado algo. Uno siempre le dice a los niños, a sus hijos o a los nietos "comé, no digas que no si no sabés qué gusto tiene"... Es mi nieto el que me hizo ver esto. El mayor me dice siempre: "A mí me decís que tengo que probar, entonces vos también probá". Me estoy acostumbrando a probar sabores que antes no me hubiera animado.

- Bueno, ya tus ñoquis han quedado como una marca registrada... ¿Tenés alguna otra especialidad?

- (Risas) No, la verdad es que no los tengo registrados. Los ñoquis se hicieron famosos porque la verdad es que gente que los prueba asegura que les encantan, que están buenos y qué sé yo... pero lo cierto es que cocino de todo un poco.