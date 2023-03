Mirá las instantáneas y los sociales del último sunset del verano

Definitivamente, la tendencia que se consolidó este verano en Mendoza fue el sunset. Tanto quienes viven en "la tierra del sol y del buen vino" como los turistas que visitaron la provincia prefirieron el dancing y lo eligieron como el momento de disfrute.

"Sinceramente, quedó en los 90 o a principios el 2000 esa costumbre de salir recién a las 2 de la mañana, hacer previas y demás. Por ahí los que tienen 20 años lo hacen, pero para los mayores de 30, esta es definitivamente la onda", comenta Florencia, una arquitecta que llegó desde Córdoba en una escapada pensada con amigas.

"Yo, que vivo en una ciudad colmada de smog, pienso que esta opción de Mendoza no tiene competencia: se come increíble, hay buenos tragos y mejores vinos, se baila y encima te vas a dormir a una hora que te permite disfrutar perfectamente el día siguiente y hacer turismo", resume Santiago, un chileno que llegó con cuatro amigos varones y que en un sunset entablaron amistad con las cordobesas del párrafo anterior.

"A mi lo que me llama la atención, más allá de la gastronomía y los vinos, es la imponencia de la Cordillera de los Andes de fondo. Un cuadro impactante que no me canso de mirar", asegura Johanna, brasileña que viajó a "bodeguear" con su marido.

MDZ salió nuevamente de ronda y esta vez te muestra algunas instantáneas de un sunset en La Finquita 1920, ubicada en el departamento de Maipú. El lugar cuenta con un amplio predio rodeado de viñedos, los cuales la gente se dedicó a recorrer y disfrutar con una buena copa de vino.

¡Mirá las fotos!

Amigos en pleno disfrute de un "vinazo".

Los que llegaron temprano eligieron los mejores livings para compartir antes de salir a la pista.

Bailar entre viñedos, tendencia que ya se impuso en Mendoza.

