Éxito rotundo: todas las fotos y detalles de Mendoza Innova

Fue en Mendoza en donde se desarrolló por primera vez un encuentro del que participaron referentes mundiales y nacionales de la innovación, que se destacan en actividades tan diversas como la gastronomía, el arte, la vitivinicultura, el ecosistema cripto, la medicina y la biotecnología.

En un teatro Independencia absolutamente colmado, Ferran Adriá -director del Bulli Foundation-; Sean Francis McKeown -director artístico del Cirque du Soleil-; José y Sebastián Zuccardi -Familia Zuccardi-, Romina Sejas -cofundadora ETH Kipu-, Robert y Roger Zaldivar -Instituto Oftalmológico Zaldivar-; y Paz Álvarez -cofundadora de Zavia Bio- presentaron sus charlas magistrales y se llevaron sendos aplausos.

Los moderadores de este evento fueron Melina Jajanovich, experta en metodologías ágiles, y el juez de la Suprema Corte Mario Adaro, quien viene impulsando la innovación en espacios de formación desde la Universidad Champagnat.

“La idea es compartir vivencias y experiencias de referentes destacados, quienes han sido precursores y nos demuestran que la innovación no tiene límites. Nuestra propuesta es que confluyamos en un espacio de colaboración y aprendizaje”, indicó Adaro.

“Los expositores tienen un punto en común, y es que se destacan y sobresalen por su capacidad de pensar fuera de la caja en las actividades en las que han puesto mucho estudio, imaginación, empeño e inventiva”, añadió el juez.

¿Quiénes fueron los speakers?

Cuatro de los exponentes locales de la innovación que aceptaron con mucha generosidad compartir sus buenas prácticas y vivencias son integrantes de dos familias, los Zuccardi y los Zaldivar, cuyos apellidos y logros de excelencia han posicionado a Mendoza en el mundo.

También otra talentosa mendocina, Paz Álvarez, se sumó a este encuentro de innovación, y sus aportes permitireron a los presentes conocer los desafíos que ha atravesado desde su startup de biotecnología sobre inteligencia artificial aplicada a la adaptación de la agricultura.

Ferrán Adriá, por otra parte, es considerado uno de los más grandes cocineros de la historia moderna. Destacado por su impronta innovadora, fundador de uno de los restoranes con mayor prestigio internacional, El Bulli; en los últimos años, este español es consultor de multinacionales y es un conferencista solicitado en todo el planeta.

Sean Francis McKeown, es uno de los máximos responsables de Cirque du Soleil, una de las mayores empresas de espectáculos internacionales que desde hace cuatro décadas entretienen a fanáticos de todo el mundo, con shows que se caracterizan por su visión de futuro.

Por su parte, Romina Sejas, conocida como la CryptoChica (@cryptochica_arg) es una de las principales impulsoras de la Web3 en Argentina, líder en Latinoamérica de comunidades dedicadas a la blockchain, y defensora de que esta tecnología llegue a la mayor cantidad de gente.

En un break, MDZ charló con Carolina Saguán, quien es diseñadora de etiquetas de vino, y tiene clientes tanto en Mendoza como en el resto del país, pero también en el exterior. La profesional no quiso perderse la jornada, puero consideró que la misma es "importante para reflexionar y aprender lo que es innovación".

"Básicamente la creatividad es mi modo de trabajo, es la base de mi trabajo. La verdad es que todos los exponentes que hablaban hoy generaron una oportunidad imperdible para seguir nutriéndonos. Creo que la creatividad no se termina de aprender nunca, y todos con distintos procesos y desde el rol y la profesión de cada quien, debemos buscar ser creativos. Escuchar a esta gente nos transmite muchos nuevos caminos para explorar", consideró Saguan.

"Todos tenemos creatividad. De hecho, hasta para vestirte tenés que tener creatividad. Mucha gente que tiene profesiones tradicionales cree que no puede ser creativa. Tengo amigos contadores que te dicen: 'No, la creatividad no es lo mío'. Eso es erróneo, pues cada uno puede hacer su proceso creativo. Pienso que desde la universidad se debería explorar más en esos aspectos. Por otro lado, mi opinión personal es que en muchos colegios en vez de fomentar la creatividad y ejercitarle, a los chicos se la cortan. A veces se educa como robots, siempre diciendo cómo deben ser las cosas y cómo deben hacerse. Hay que enseñar también la improvisación y el pensamiento lateral, desde allí viene la creativdad", cerró Carolina.

