Nueva York cambió su icónico logo y nada salió como esperaban

El icónico logotipo con el cual la Ciudad de Nueva York se identificaba de los demás destinos del mundo, que expresaba "I Love New York" (Yo amo Nueva Yok), fue modificado hace pocos días y la decisión no tuvo la repercusión que se esperaba. Muchos comentarios en contra en la redes sociales se volvieron virales.

El anterior logo creado por Milton Glaser en 1977, el cual dibujo en una servilleta mientras viajaba en un taxi por las calles de esta imponente ciudad; ahora fue reemplazado. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, desvelaran su nueva campaña publicitaria con una reinvención del famoso logo. Ahora la ciudad se vestirá con el logo que expresa: "We Love (emoji de corazón) NYC".

Izq: el logo anterior. Derecha: el nuevo

Esta modificación es parte de una campaña de reactivación del turismo después de la pandemia. Pese a sus intentos de posicionar este logo y que reciba la misma aceptación que el creado por Glaser, no lograron que fuera aceptado y que el neoyorquino se sienta identificado.

“Es literalmente el peor diseño que he visto en mi vida”, sentenciaba un usuario de Twitter, donde se multiplicaron los memes. “Si va a haber un motín en Nueva York, será por esto”, escribió otro, “No te metas con la perfección”, tuiteó otro junto a una imagen del logotipo original.

El nuevo logo expresa: "We Love NY"

Ya el propio Glaser había intervenido el clásico logo tras los ataques del 11-S de 2001 contra las Torres Gemelas. En esa oportunidad en el logo se leía: "I Love NY more than ever" (Amo Nueva York más que nunca). Además, en agosto de 2021, el Ayuntamiento del exalcalde Bill de Blasio organizó We Love NYC: The Homecoming Concert (Amamos NYC: el concierto de regreso a casa), un mega evento musical en el Central Park para despedir la pandemia; en ese momento nadie se expresó en contra porque entendieron que era solo para ese show.

Sin embargo, en los últimos días, al ver que la ciudad ya comienza a vestirse con el nuevo logo, muchos neoyorquinos y turistas se han mostrado disconformes y lo dejaron plasmado en las redes sociales.

El nuevo logo ya puede verse en la ciudad.

Steven Heller, diseñador gráfico durante 30 años de The New York Times, crítico y profesor universitario, es uno de ellos. "El nuevo logo es una mala imitación que carece de los matices y la frescura del original. El corazón es más un emoji cliché que algo sincero”, sentenció.