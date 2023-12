Estas son las plantas de interior decorativas más fáciles de cuidar

En el mundo de la decoración, la tendencia verde no pasa de moda, y las plantas de interior son la opción perfecta para traer frescura y vitalidad a cualquier espacio. Entre las variedades más populares se encuentra la Monstera Deliciosa, conocida como la "Costilla de Adán". Esta planta tropical no solo es resistente y con mucha onda, sino que además prefiere estar seca, lo que la convierte en la elección ideal para aquellos que no son expertos en cuidado de plantas.

Aunque la Monstera Deliciosa no tolera la exposición directa al sol, prospera con buena luz natural. Además, su capacidad para crecer rápidamente la convierte en la compañera perfecta para quienes buscan una transformación verde en tiempo récord.

Monstera Deliciosa, conocida como la "Costilla de Adán". Foto: Shutterstock

Otra opción encantadora para decorar es la Dieffenbachia, una planta tropical que, al igual que la Monstera, prefiere estar seca. Aunque no es venenosa, es importante destacar que su ingesta puede ser tóxica. Esta planta sorprende con su amor por el pH ácido y, al mismo tiempo, aporta un toque exótico y vibrante a tu espacio.

Planta Dieffenbachia. Foto: Shutterstock

Si buscás una opción aún más resistente, la Chamaedorea, conocida como la palmera de interior, es la respuesta. Esta planta requiere casi ningún cuidado y es más tolerante que la mayoría. Simplemente rociarla ocasionalmente será suficiente para mantenerla feliz y saludable. Su presencia agrega un toque tropical y relajado a cualquier sala.

Planta Chamaedorea. Foto: Shutterstock

Decorar con plantas de interior de fácil cuidado es la clave para transformar tu hogar en un oasis verde sin necesidad de convertirte en un experto jardinero.