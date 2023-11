La argentina que unió Frankfurt con Madrid en skate y logró un Récord Guinness

Evangelina González nació en Mendoza, pero desde hace años que viaja por el mundo siguiendo sus instinto aventurero. El mismo que la llevó a unir la ciudad de Frankfurt, Alemania, con Madrid, España, y entrar en el libro de los Récord Guinness gracias a su gran hazaña.

La joven tiene 29 años y desde hace más de 10 que recorre el mundo en busca de nuevos desafíos y experiencias que la lleven a superarse. Evan ha vivido en varios país, habla más de tres idiomas y tiene cientos de recuerdos y momentos guardados en su mochila viajera, con los cuales inspira a otros viajeros a animarse a dar el gran salto y largarse a la aventura de hacer de los viajes un estilo de vida.

Su espíritu inquieto la llevo a conocer lugares que nunca hubiese imaginado y a romper récords, el último fue recorrer durante 31 días 2150 kilómetros en skate eléctrico para unir Frankfurt con Madrid, una prueba de resistencia y un viaje de autodescubrimiento y superación de límites personales.

Noticias Relacionadas Quién es Elva la abuela argentina de 84 años que se hizo viral con sus viajes

“Ha sido una experiencia inolvidable, un reto personal que me ha llevado a superar mis límites y adquirir una resiliencia que ni yo sabía que poseía”, expresó Evan al llegar a Madrid y agrego: “Este viaje no es solo un récord, es un recordatorio de que, cuando nos fijamos metas, no existen límites que no podamos superar”.

Evan recorrió durante 32 días en su skate eléctrico. Foto: IG @alinfinitoo

Tras haber cumplido con su objetivo, la viajero logró superar el Guinness World Record femenino que estaba en 1200km y también el masculino que había alcanzado los 1400km. Evan superó ambos y ubicó la nueva marca en 2150 kilómetros seguidos de recorrido.

Pero esta no era la primera vez que la joven se ponía a prueba durante kilómetros y kilómetros con su skate. En 2022, la viajera cruzó todo Portugal en skate eléctrico recorriendo un total de 900Km. También viajó en dos ocasiones por Costa Rica, llegando a un total de 600Km.

Luego, se convirtió en la primera mujer en realizar el Camino de Santiago en skate eléctrico. Recorrió este histórico sendero durante 12 días y un total de 700Km sobre un skate eléctrico desde Madrid hasta Santiago.

Evan también es creadora de contenidos y fue compartiendo en sus redes sociales cada uno de los pasos que daba, sus sensaciones, las personas que se cruzaban en su camino y fue brindando tips a los demás viajeros. Algunos de sus videos lograron tener millones de reproducciones y miles de comentarios.

"Quiero agradecer a cada una de las personas que me apoyaron en este viaje, desde aquellos que brindaron palabras de aliento hasta los que compartieron este sueño conmigo. Gracias a todos por ser parte de esta increíble aventura. ¡Nunca dejen de soñar y luchar por lo que aman!", expresó la viajera.