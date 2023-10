La "isla feliz": tiene una de las mejores playas del mundo y es un destino cada vez más visitado

Esta isla del Caribe destaca por la hermosura de sus costas, sus aguas cristalinas y cálidas, su arena fina y blanca y su gran biodiversidad. Un destino que ofrece sol 360 días al año y al cual muchos conocen como "la isla feliz". En ella se encuentra una de las playas más bellas del mundo.

Se trata de Aruba, ubicada a 25 kilómetros de las costas de Sudamérica, fuera del cinturón de huracanes y con una temperatura promedio de 28 grados. Quizás por eso es uno de los destinos caribeños más visitados por los latinoamericanos.

Otro de los motivos que atrae a turistas de todas partes del mundo es la calidez de los arubianos y su hospitalidad. Esta pequeña isla está dedicada al turismo, la mayoría de las personas que viven allí hablan al menos cuatro idiomas, incluyendo inglés y español.

La playa más hermosa del Caribe

En la isla de Aruba se encuentra una de las mayores joyas del Caribe, Eagle Beach, la playa que fue reconocida por Tripadvisor con sus premios Travelers’ Choice Best of the Best Award 2023. Este atractivo resultó el ganador en la categoría de Mejores Playas, ubicándose en el ranking como la playa número 1 del Caribe y número 2 del Mundo entre 25 playas.

Eagle Beach es la playa más ancha de Aruba, ubicada en la zona de low rise y rodeadas de complejos hoteleros y residenciales. Está playa, es el hogar de los árboles insignia de la isla: los Fofoti. Los cuales crecen en la orilla del mar, con una forma muy característica que llama la atención de los visitantes y son el nido de decenas de tortugas marinas que se encuentran en esta playa.

Los fofoti son los típicos árboles de Aruba. Foto: Turismo Aruba

Aventura más allá de sus playas

En Aruba se pueden realizar una gran cantidad de actividades de aventura. Foto: Turismo Aruba

Pero esta isla no solo ofrece playas paradisíacas, en donde se puede practicar windsurf y kitesurf, o dar un paseo en un catamarán sobre el mar de aguas tranquilas, turquesas y cristalinas; también bucear y practicar snorkel entre los arrecifes y los naufragios. También se puede hacer turismo aventura en Arikok.

El 20% de la isla pertenece al Parque Nacional Arikok, una zona protegida con fauna y flora desérticas, cuevas con pinturas rupestres, las cuales se pueden descubrir a pie, a caballo o en cuatriciclo.