El príncipe William reveló un detalle oculto de Lady Di que casi nadie sabía

Lady Di siempre será altamente reconocida a lo largo del mundo debido a su complicada historia con la realeza y a su posterior estilo de vida tras dejar de contar con los títulos de la monarquía y librarse de sus extenuantes reglas.

Sin embargo, su hijo, el príncipe William, reveló hace poco uno de los secretos que nadie más conocía hasta el momento. ¿Quieres conocer cuál es? ¡Sigue leyendo!

Lady Di y sus relación con la Corona británica

La princesa Diana, durante su paso por el mundo de la realeza, sufrió mucho rechazo y recibió diversas críticas. Al mismo tiempo, pasó por trastornos alimenticios y depresión mientras su rol como madre y princesa era criticado por la prensa sensacionalista británica.

Pero luego de separarse del príncipe Carlos, quien la había engañado con Camilla Parker Bowles, resurgió y demostró que tenía una gran personalidad.

Tras lucir el vestido de la venganza de la marca Christina Stambolian en una cena en la Galería Serpentine en el año 1994, mientras su esposo anunciaba públicamente su amorío, Lady Di se convirtió en un icono de la moda. Es así que comenzó a vestirse a su gusto y por fuera de las normas reales que solo la oprimían.

El príncipe Williams sufrió mucho la pérdida de su madre, Lady Di. Fuente: Instagram @princeandprincessofwales

El secreto que contó el príncipe William sobre su madre

Al mismo tiempo que recuperaba su vida, pasaba momentos calidad con sus dos hijos: William y Harry. Esto fue posible hasta el 31 de agosto de 1997, el día que perdió la vida.

Sin embargo, sus hijos no dejan de recordarla de una forma completamente amorosa y reivindicando su personalidad. Esto último lo hace principalmente Harry, quien debe defender de la prensa británica a su propia esposa Meghan Markle viendo reflejada la historia en su propio matrimonio.

Por su parte, el príncipe William en el podcast Time To Walk de Apple Fitness recordó a su madre con mucho cariño. Allí contó que cuando era un niño pequeño a ella le gustaba escuchar constantemente y repetidamente la canción "The Best" de Tina Turner.

Recuerda este momento con gran cariño porque “sentados en el asiento trasero, cantando, se sentía como un verdadero momento familiar”, según afirmó el príncipe de la realeza. Además, terminó afirmando que sus propios hijos heredaron el gusto por la música de su familia, haciendo referencia al círculo íntimo de la princesa Diana.