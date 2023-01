A cuánto asciende la fortuna del Príncipe Harry y Meghan Markle tras abandonar la corona británica

Todavía resulta inexplicable por qué nos llama tanto la atención todo lo que sucede en torno a la corona y la familia real británica. Si bien existen varios documentales y series al respecto, la verdadera producción que abrió una puerta para seguir investigando y profundizar en las relaciones e inconvenientes de la realeza fue The Crown, la serie de Netflix, uno de los programas más vistos de la plataforma. Y queda tanto por desarrollar que algunos miembros de este grupo unido por la sangre han decidido hacer su propio camino y contar sus perspectivas, como el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, quienes renunciaron a sus títulos pero son poseedores de una abultada fortuna.

En 2020 el mundo se conmocionó al saber que Harry y su esposa Meghan Markle dejarían atrás los títulos de la realeza británica. A partir de ese momento, la controversial pareja aparentemente ha consolidado una enorme fortuna tras lanzar libros, podcasts y programas de televisión.

Fue el medio Forbes quien realizó una estimación en donde supuestamente las ganancias de Harry y Meghan ascenderían a más USD 135 millones. Según el portal, uno de los rumores que predomina es que el hijo menor de la Princesa Diana recibió un anticipo de 20 millones de dólares por su autobiografía Spare, la cual vendió más de 1.4 millones de copias el día en que fue lanzada.

Desde que Harry y Meghan Markle renunciaron a la corona han logrado hacer crecer su fortuna.

Este libro ha causado todo tipo de reacciones entre los lectores, pues hay quienes no han dudado en señalar que es mucho más incendiario que el documental y que podría suponer una ruptura total con la familia real. El hijo menor de Carlos III y Lady Di contó, junto a J.R Moehringer, algunas de sus vivencias más polémicas, como sus experiencias con las drogas, su primer encuentro sexual o su desempeño contra los talibán en Afganistán.

De igual manera, la pareja habría firmado un acuerdo con Netflix por USD 100 millones en 2020. El contrato sería de cinco años e incluiría autorizaciones para producir programación infantil, películas, docuseries o documentales. Algunos de los proyectos que han lanzado en este tipo de formatos son Live to lead y la reciente docuserie Harry & Meghan. Además, se habría preparado un programa infantil llamado Pearl que finalmente no salió a la luz, no obstante, otra serie titulada Heart of Invictus podría ser estrenada a finales de 2023.

Harry y Meghan Markle tienen contratos con distintas series y documentales, podcasts y libros.

Asimismo, el sitio aseguró que en diciembre de 2020 los duques de Sussex firmaron con Spotify por un podcast de tres años y la retribución pudo ir de los 15 millones hasta los 25 millones de dólares. Por su parte, Meghan también incursionó en el mundo editorial tras lanzar en 2021 el libro ilustrado para niños The Bench, del cual habría recibido un anticipo de hasta 618 mil dólares.

A pocos días de que se lanzaron las memorias del príncipe Harry, comenzó a especularse que posiblemente Meghan Markle también estaría contemplando relatar en un libro el periodo de su vida que vivió bajo las órdenes de Isabel II. “Me sorprendería que Meghan no publicara su propia historia”, dijo un agente de Hollywood al tabloide británico Daily Mail. “Spare es claramente la oportunidad del príncipe Harry para contar la suya, pero la de ella es igualmente interesante. Quiero decir, ¿cuántas actrices terminan casándose con un príncipe?”, añadió.