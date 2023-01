Esta es la receta del trago del rey Carlos III antes de cada cena

El rey Carlos III es un hombre de rituales. Tanto es así que, a pesar de haber probado algunos de los mejores vinos y licores del mundo, disfruta de la misma bebida todas las noches antes de la cena, la cual tiene que estar preparada siempre de la misma manera.

En el documental The Real Windsors: The Outspoken Heir, Tibor Kalnoky, amigo íntimo del monarca, compartió que el royal descubrió su amor por el martini durante un viaje por Transilvania

"El príncipe Carlos descubrió este rincón único de Europa y ha estado yendo a ese lugar todos los años", afirmó el conde Kalnoky.

Hace dos años, el entonces príncipe visitó Rumanía y se reunió con Tibor, quien le encontró una casa. “Le mostré el sitio y me dijo que era todo lo que había estado buscando. Pasamos un tiempo renovando todo”, agregó el creador del documental The Real Windsors: The Outspoken Heir.

El amor del rey Carlos III por Transilvania fue tan grande que decidió comprar una pequeña casa de campo en Viscri, la cual visita cada vez que tiene la oportunidad. Fue en ese momento cuando el monarca comenzó disfrutar de la misma bebida “todas las noches antes de la cena”.

Le gusta una buena copa de martini, la cual debe estar preparada de cierta manera. Es por eso que, cuando no se encuentra en ese sitio, se encarga de llevar consigo su propio vaso y dar las instrucciones exactas para obtener el resultado deseado.

El rey Carlos III disfruta de un martini todas las noches. | Fuente: Foto de Thomas Hetzler en Unsplash

¿Cómo preparar un martini?

No conocemos cuál es la receta de martini que tanto le gusta al rey Carlos III, pero aquí te compartimos una de las alternativas más clásicas y fáciles de hacer. Lo mejor es que es deliciosa y lleva tan solo unos pocos minutos.

Ingredientes

2 onzas de ginebra seca (dry gin)

1 onza de vermut seco

1 chorrito de amargo de naranja (opcional, pero muy recomendable)

Preparación

Toma un vaso mezclador, encargándote de que quede perfectamente limpio. Vierte la ginebra, el vermut y el chorrito de amargo de naranja en el vaso. Llena hasta arriba el vaso mezclador con hielo y tapa el recipiente. Luego, comienza a agitar con entusiasmo para mezclar todos los ingredientes y enfriarlos. Cuela y sirve en una copa de cóctel fría. Si lo deseas, puedes agregar una aceituna como guarnición. ¡A disfrutar!

