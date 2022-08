Soundtuary: el evento que no hay que perderse porque será histórico

Entre el 21 y el 23 de octubre en San Juan, Argentina, tendrá lugar Soundtuary, the WorldSBK Afterparty, la fiesta oficial del mundial de superbike que con un line up increíble colmado de estrellas internacionales revolucionará América del Sur. ¿Por qué es el evento que no hay que dejar pasar?