Cuál es el kit básico de jardinería que debes tener para cuidar tus plantas

Si quieres comenzar a armar un jardín urbano en tu casa o departamento y no sabes cómo empezar, Gabriel Caraballo, uno de los creadores de Planta, explica cuáles son las herramientas básicas necesarias para armar un kit básico de jardinería que debes tener para cuidar tus plantas de interior.

“Lo primero que hay que entender es que las plantas que están en interiores se tienen que adaptar a esos lugares y requieren de una atención que si estuviesen en exterior no la necesitarían. Por eso hay algunos elementos que necesitas sí o sí para mantener tu jungla urbana”, el creador de un original espacio en Villa Crespo en el que conviven plantas con macetas artesanales.

Hay ciertas herramientas básicas que debes tener para cuidar tus plantas de interior.

Y antes de enumerar cada una de las herramientas más necesarias para el cuidado de las plantas, Caraballo advierte que el elemento más imprescindible es la luz. "Tenemos que partir de la base de que la mayoría de las plantas que conviven con nosotros en interiores son plantas selváticas. Por eso necesitamos recrear lo mejor posible su hábitat natural. Dentro de este grupo hay plantas que resisten más en la luz que otras. Algunas necesitan algo de sol otras nada. Pero sí, todas requieren buena iluminación”, aclara el experto.

Aquí una guía completa con cuáles son las 5 herramientas básicas necesarias para armar un kit básico de jardinería que debes tener para cuidar tus plantas de interior.

El pulverizador resulta clave para mantener la humedad foliar de las plantas selváticas.

Pulverizador. “Lo fundamental en el cuidado de las plantas de interior es la humedad foliar. Esto hace que si no está bien se pongan las puntas marrones. Muchas veces me preguntan ‘no sé qué tiene. Si es un hongo o que la riego seguido’. La planta necesita humedad foliar, no exceso de riego. Si la regamos de más la hoja de punta marrón va a pasar amarilla. La manera de resolver la humedad foliar es con un pulverizador para rociar las hojas diariamente con regularidad. Y esto hay que hacerlo más en invierno, si tenemos la calefacción encendida”.

El sustrato tiene que ser lo más orgánico y fértil posible.

Buen sustrato. “Otra cosa fundamental es el sustrato, que tiene que ser lo más orgánico y fértil posible. Cuando hablamos de sustrato, hay que entender que no es solo la tierra. Hay distintas fórmulas de sustrato. En el caso de las plantas que están en macetas, debemos usar el sustrato adecuado para que la planta crezca fuerte y no se enferme. No es lo mismo un sustrato para planta de interior que necesita turba para retener humedad, porque son plantas por lo general selváticas, que el sustrato para cactus o suculentas, que necesitan en su composición arena gruesa de río para que sea más drenada”.

Para las plantas de interior no son necesarias tijeras de poda de gran porte para hacer mucha fuerza porque son todas plantas de tallos muy acuosos.

Tijeras de poda. “Para las plantas de interior no son necesarias tijeras de poda de gran porte para hacer mucha fuerza porque son todas plantas de tallos muy acuosos. Las tijeras chicas, de minipoda, también puedes usar las de costura o las tijeras para bonsai funcionan muy bien para poder podar y además limpiar. Una planta que se le está muriendo una hoja es preferible sacársela para que la planta se concentre en las hojas que están bien. Para utilizar la tijera lo fundamental es limpiarla con alcohol antes y después de utilizarla para desinfectar. Esto hace que evite que le transmitimos enfermedades de una planta a la otra”.

Pala. “Una pala ancha chiquita puede ser un elemento muy útil para este tipo de tareas”.