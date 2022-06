Empresarios enojados, vino top, más vuelos para Mendoza y más chismes

Algunos de los datos de esta nota comenzaron como chismes, otros como "dimes y diretes" que iban de oreja en oreja, y otros fueron comunicados por diferentes agentes de prensa.

Para empezar la semana, te cuento una serie de noticias cortitas, de esas que uno se entera entre pasillos, mails de spam y conversaciones en diferentes eventos. A continuación, una mezcolanza, un menjunje de información para charlar mientras tomás el café o apenas llegás al trabajo.

El sector privado ya no puede exprimirse más. Esa es la frase con la que Daniel Ariosto, presidente de la UCIM -Unión Comercial e Industrial de Mendoza- tituló un correo electrónico que envió a varias redacciones periodísticas, en nombre de la institución mencionada.

"Desde fines de 2019, se crearon los impuestos: PAIS, derechos de exportación, Aporte Solidario y se aumentaron Ganancias de Sociedades, Bienes Personales, Ingresos Brutos. Pero parece que los recursos fiscales nunca son suficientes", dice con firmeza Ariosto, recalcando que simplemente hala de los impuestos de los últimos 4 años.

"Esta acción se presenta como propia de un Gobierno absolutamente incapaz de desarrollar políticas económicas que reactiven a las diversas áreas del Comercio, Servicios, Industria, Agricultura y todas aquellas actividades lícitas que dan empleo y generan recursos genuinos a sus provincias y al país. Al parecer, nuestra clase política no encuentra otra salida para paliar la crisis de la distribución de los ingresos y llevar adelante un desarrollo equitativo, atacar la pobreza infantil y lograr una mayor inclusión social si no es creando impuestos", continúa.

En Argentina existen más de 160 impuestos y desde la Ucim explican que en muchos casos se superponen. El texto sigue textualmente, a continuación:



"Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ante cualquier circunstancia que implique buscar fondos, toman la variante más fácil: crear un impuesto. Esto lo demuestra el proyecto de Impuesto a la Renta Inesperada, que busca cobrar un gravamen a empresas que tuvieron ganancias superiores a los $1.000 millones en el último año. El mismo consiste en aplicar, por única vez, una alícuota del 50% en el impuesto a las Ganancias. La justificación es “pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan en esta difícil coyuntura del país”.

Se olvidan de un ”pequeño detalle“. Esta "renta extraordinaria" que tendrán algunas empresas, independientemente de la causa, viene a producirse luego de prácticamente dos años de parate de la economía, provocado por la pandemia y la cuarentena, periodo en el cual muchas de esas empresas se sostuvieron a duras penas, vendiendo activos o achicándose para sobrevivir.



Los empresarios, desde nuestra vereda, vemos que con nuestro trabajo, esfuerzo, habilidad, valentía y capacidad de generar ingresos, en un país que hace todo lo posible para destruir la empresa, tenemos la obligación de sostener un estado deficiente.

No importa cuántos impuestos se creen. El Estado argentino tiene siempre la capacidad de gastar más, agrandarse, malgastar y dilapidar los fondos que con tanto esfuerzo tributamos, los que tributamos, que cada vez somos menos.

Todo esto sin tener en cuenta el principal y más injusto y descarnado impuesto que es la inflación, que desde hace muchos años castiga a todos, pero fundamentalmente envía más y más población a la pobreza.

Dado todo este panorama y de sancionarse este proyecto de ley: qué nos haría pensar que los fondos van a ser utilizados realmente para los fines propuestos. ¿De qué manera este nuevo gravamen solucionaría, aunque más no sea una parte de nuestros gravísimos problemas?

Desde el empresariado nos permitimos dudar que realmente estos fondos (se calcula que podrían recaudarse 200.000 millones de pesos) lleguen a utilizarse para lo que se pretende. Por el contrario, solo servirá para seguir sosteniendo al Estado insaciable y sin fondo.

Claramente, UCIM se expresa en contra de este nuevo impuesto que seguirá asfixiando a los pocos empresarios que se mantienen en la formalidad como parte de un sistema impiadoso que no hace más que expulsar empresas a la informalidad o a su desaparición.

No podemos denunciar más que la actual Administración Nacional, no tiene política económica, ningún plan para la inflación, ningún proyecto de fomento de la empresa o para administrar más eficientemente sus gastos. Es un sistema de gobierno anti – empresario, tóxico en todo sentido para el desarrollo de empleo, fomento de creación de empresas y atractivo para invertir.

Les proponemos, al menos, no sumar más impuestos y al contrario estimular la inversión. Y solo con el intento de no seguir agregando cargos ni empleo público y no aumentar más sus sueldos, tendríamos un gran avance.

"El sector privado ya no puede exprimirse más", firma Daniel Ariosto, Presidente de UCIM.

Volvió un vuelo muy esperado por el sector turístico. Mendoza cuenta, desde el sábado 11 de junio, con una conexión directa con el aeropuerto de Guarulhos, San Pablo. Concretamente serán tres viajes de ida y vuelta por semana los que se incrementan, y los mismos pasarán a ser cuatro, a principios de septiembre.

La ruta Guarulhos (GRU) - Mendoza (MDZ), operada desde 2015 por GOL Líneas Aéreas, la mayor compañía de Brasil, fue suspendida en marzo de 2020 debido a las restricciones impuestas por la pandemia, y se decidió la reanudación para el sábado 11 de junio, pues ese día es la víspera del día de los enamorados en Brasil.

La ministra Nora Vicario recibió a los primeros pasajeros.

El vuelo G3 7486, con destino a Mendoza despegó el 11 del Aeropuerto Internacional de Guarulhos a las 10:35 y aterrizó a las 14:35, en El Plumerillo, con un discurso especial en el momento del embarque, a cargo del Gerente Comercial de Mercados Internacionales de GOL, Luiz Teixeira: "Estamos a punto de volar de nuevo a Mendoza, un destino que todos esperamos. Habrá tres vuelos directos cada semana, para que pueda llegar con más agilidad y comodidad a este superdestino, conocido por sus vinos, aventuras y el aire romántico que aporta. Mendoza es un lugar hecho para todos, como nuestra empresa. Que tengan un excelente vuelo".

La operación de reanudación incluyó elementos simbólicos de la Argentina, para que los clientes pudieran empezar a experimentar el país de destino, desde el origen. Además de los dulces repartidos a todos, típicos de los vuelos de reanudación de GOL, hubo un brindis a bordo, con vino blanco Chardonnay de Mendoza. Tras el aterrizaje, los pasajeros fueron sorprendidos con la actuación de una pareja de bailarines de tango, en el aeropuerto internacional de El Plumerillo, además de recibir alfajores y vinos locales.

Un número de tango sorprendió a los turistas.

Poco después de la llegada a Mendoza, el vuelo de regreso a Guarulhos, el G3 7487, despegó a las 15:20 y aterrizó en Brasil a las 18:50. Tendrá lugar los martes, jueves y sábados, tanto de ida como de vuelta. A partir del 3 de septiembre, habrá cuatro vuelos de ida y vuelta a la semana, los martes, jueves, sábados y domingos. La ruta es operada por GOL, con el avión Boeing 737-800 que, en configuración internacional, tiene capacidad para 176 pasajeros.

En este “vuelo del reencuentro”, el comandante de la nave compartió un mensaje del Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez: “En nombre del pueblo de Mendoza, Capital Mundial del Vino, le damos la más cordial bienvenida. Nos llena de alegría que los clientes elijan nuestra provincia para su próximo descanso o viaje de negocios. Mendoza te espera con los brazos abiertos y llena de experiencias para que disfrutes de nuestros paisajes, nuestra gastronomía y excelentes servicios, con la mejor infraestructura y profesionales de primer nivel, sumado a la calidez de nuestra gente”.

Otro vuelo regional saldrá desde El Plumerillo. Se trata de un vuelo directo que desde el 4 de julio, por primera vez, Aerolíneas conectará con un viaje, sin escala en Buenos Aires, Mendoza con Jujuy.

El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas y el director Comercial de Planeamiento y Gestión de Ruta de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo. En el lugar estuvo Felicitas Oyhenart, y te cuenta todo en esta nota.

“Esto forma parte de un plan estratégico que tenemos de desarrollo de un corredor turístico federal que une distintas provincias. Sin dudas la conectividad es un factor fundamental”, comentó la ministra.

Su par jujeño por su parte, expresó: “Añoramos hace mucho tiempo este vuelo, antes teníamos que irnos a Salta para poder venir a Mendoza”.

El vuelo que sumará Aerolíneas Argentinas saldrá desde Mendoza, pasará por Jujuy y luego despegará hacia Iguazú, una ruta estratégica en materia turística.

Durará 1:20 y tendrá dos frecuencias semanales; saldrá desde Mendoza los días lunes y viernes y desde Jujuy martes y sábados.

Una costumbre de mundo que los mendocinos han adquirido. Para la gente que trabaja en el turismo y la gastronomía, es un verdadero cambio cultural: los mendocinos se están acostumbrando a hacer reservas antes de ir a algún lugar.

"Podemos hacer la afirmación anterior porque desde MDZ hablamos con no menos de 20 chefs y encargados de espacios gastronómicos de diferentes precios y públicos. "En general, los mendocinos éramos mas improvisados, y muchas veces decidíamos una salida en el momento o un par de horas antes. Ahora eso cada vez es menos frecuente, y todo se organiza de antemano", explicó un chef consultado.

"De hecho, en muchos lugares ahora la reserva debe hacerse mediante internet, o con una app. Cuando comenzamos a usar este sistema, hubo quejas, pero es como con el Mendotran: ya la gente se acostumbró y no hay más dramas", completa otro.

El mejor Cabernet Franc orgánico del mundo es de Mendoza. Lo contamos la semana pasada en MDZ: Decanter World Wine Awards, de la prestigiosa revista británica, distinguió con el premio Best in Show de Argentina a Pacheco Pereda Estirpe Orgánico Fairtrade Cabernet Franc 2021 que se comercializa en mercados internacionales. Además, junto a un vino de Sudáfrica son los mejores en el varietal cabernet Franc del mundo.

“Recibir este premio de parte de Decanter es un orgullo enorme, que confirma y valida el trabajo y camino que decidimos tomar cuando desarrollamos los viñedos de manera orgánica del grupo Avinea a medidos de los años 2000. Producir vinos con el carácter y la esencia del lugar de procedencia, a través de variedades que han demostrado llegar a niveles de clase mundial en Argentina como el Malbec y el Cabernet Franc. “Cuando plantamos nuestros viñedos en el año 2009, debíamos decidir el lugar para plantar y desarrollar nuestro Cabernet Franc. Coincidimos que la zona de Alto Agrelo reunía las condiciones ideales para desarrollar el perfil único que esta variedad logra en Argentina, en un lugar de altura y con suelos originados a partir de una gran influencia de montaña. Más de una década después, confirmamos que nuestra visión tenía un gran sentido en esta incesante búsqueda de vinos de lugar” comentó Juan Pablo Murgia, Gerente Enológico de Grupo Avinea.

Decanter en sus notas de cata describió este vino de la siguiente manera, la aparición de dos vinos Cabernet Franc diferentes en nuestra selección Best In Show de este año subraya la seriedad con la que ahora se considera a esta variedad fuera de su corazón de Burdeos y el Valle del Loira. Esta versión Value Best In Show de Agrelo en Luján de Cuyo ofrece, como era de esperar, un extravagante placer de frutas. Es de color rojo oscuro oscuro, con aromas cálidos, dulces y picantes que brotan de la copa. En boca, es una suave inundación de frutas suaves y vibrantes de frambuesa y ciruela damascena que, a pesar de la suavidad tanto de su acidez como de sus taninos, aún se las arregla para dar al bebedor una sensación de textura, amplitud y satisfacción. Un sentido de la gravedad también eleva esos sabores frutales lejos de la simplicidad.

Se hicieron los foros de Vendimia para debatir, proponer, cambiar y aggiornar. ¿Servirán? Los Foros de Vendimia son instancias de participación ciudadana que están destinados a instituciones y público en general y buscan generar espacios de diálogo y una mirada integral y federal sobre el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

A través de un formulario de inscripción, quienes se anotaron fueron más de 250 personas y los dos últimos sábados asistieron al auditorio Bustelo. Hubo optimismo de parte del gobierno.

Al respecto, Pablo Moreno, Director de Producción Cultural y Vendimia, comentó: “Esta es una maravillosa posibilidad que tenemos nosotros como Estado de escuchar a la comunidad, de conocer otras miradas, respecto a la Vendimia y eso ayuda a ir haciéndola crecer”.

“Lo que quisimos hacer, en esta oportunidad, fue abrir el juego a otras opiniones, sobre todo con problemáticas que no sólo tenían que ver con el Acto Central y hablar de nuevos temas que tienen que ver con la Vendimia: sustentabilidad, inclusión, accesibilidad, otra parte de la Vendimia que no eran temas de estos foros, lo que atrajo nuevo público. Hemos superado el número histórico y el 60% de los participantes nunca se sumaron a un foro”, finalizó el funcionario.

Por su parte, la ministra Vicario agradeció “a todos los hacedores culturales, periodistas y al equipo les agradecemos por sumarse a los foros, para tener más diálogo de temas conducentes, que hacen al patrimonio de los mendocinos y mendocinas, como es nuestra Vendimia. Además de identificarnos, esta fiesta genera trabajo, actividad económica, atrae a los turistas y es un símbolo".

Los temas abordados en cada mesa de trabajo fueron:

Mesa 1: Agenda, Promoción y Comunicación: Agenda de la temporada Vendimia, Comunicación, Concurso imagen, Vendimia todo el año.

Mesa 2: Técnica espectáculo TGFRD: Iluminación, Sonido, Video, Efectos especiales, Escenarios, Estructuras y Cerros.

Mesa 3: Lenguajes plásticos: (Vestuario, Utilería Mayor, Utilería Menor, Traspuntes, utileros y vestuaristas)

Mesa 4: Sustentable, Inclusiva y Accesible: Personas con discapacidad, Personas de la tercera edad, Inclusión y Sustentabilidad

Mesa 5: Construcción Patrimonial de la Fiesta: Origen, Desarrollo Histórico, Íconos Patrimoniales, Significado figura de la Reina, La Vendimia hoy.

Mesa 6: Acto Central, sus procesos: Llamado a concurso, Bases del Concurso, Línea argumental, Puesta artística, Presentación a jurados, Conformación de jurados, Coloquio, Selección de Artistas, Audiciones.

Mesa 7: Actos Oficiales en el contexto actual:Fiestas departamentales, Semana Federal, Bendición de los Frutos, Vía Blanca, Carrusel, Artistas.

Mesa 8: El Espectáculo: puesta artística, técnica, Cantidad de artistas, Géneros, Música, Música en vivo, Ensamble, Cajas lumínicas, Nuevos lenguajes tecnológicos, audiovisuales, Escenografía, espacios y manejo escénico.

De este primer Foro de Vendimia participaron directores vendimiales, coreógrafos, bailarines, escritores, técnicos, reinas mandato cumplido, directores de cultura, coleccionistas, periodistas, actores, representantes de asociaciones artísticas y demás hacedores vendimiales.