Contó sorprendentes secretos de la Torre Eiffel y se volvió viral: ¿cuáles fueron?

La Torre Eiffel es uno de los monumentos más icónicos del mundo. Todos, al ver una imagen de esta estructura pueden distinguirla. Sin embargo, pocos conocen cuáles son los secretos que se esconden en los más de 300 metros de hierro que se levantan sobre el suelo de Paris.

En un hilo de Twitter, el usuario @vdeverastegui compartió de una divertida manera detalles de la Torre Eiffel y su publicación no tardó en viralizarse. "¿Bajo el suelo?¿Acaso esta estructura desnuda que parece no esconder nada guarda algún secreto?", expresó Jesús, quien en su perfil se define como arquitecto por vocación, y añade: "Hoy te enseño dos partes no tan conocidas de la Torre Eiffel".

El hilo de Twitter se viralizó y obtuvo más de 20 mil "me gusta"

Alternando imágenes y texto el usuario va relatando cuáles son aquellos detalles que pocos conocen de esta torre parisina. Allí enumera aquellas preguntas que muchos se han hecho y que han encontrado respuesta a lo largo del tiempo: "Qué se puede decir de la torre que no sepamos ya? ¿Que el proyecto nació en EEUU? ¿Que cuando le presentaron el proyecto a Eiffel pasó de los creadores como si le hubiesen pedido un aumento de sueldo?. Luego remata: "¿Qué tiene un búnker que fue un secreto durante 70 años? Espera, ¿qué?".

Jesús asegura que en la Torre Eiffel existe un búnker que nadie conoce. "Se construyó para una expo internacional para gloria de Francia, y como reclamo turístico y terminada la Expo no se sabía muy bien qué hacer con este mamotreto rojo", cuenta.

El ingeniero civil francés Alexandre Gustave Eiffel, quien tuvo a cargo su construcción, no quería que la misma fuese desmantelada. Por ello, comenzó a usarse para experimentos científicos y como antena de telégrafos. En 1908 llegó a contactar a una base naval a 6000 km de distancia.

"Como el telégrafo servía para comunicaciones militares por el barrio empezó a haber mucho hombre de uniforme y si en algo son buenos los franceses es en quejarse por todo. Empezaron a quejarse de que en el barrio había mucho soldado. ¿Solución? Esconderlos bajo la alfombra", escribió el usuario en su hilo de Twitter.

Es en 1909 que se construye un búnker que sirve de estación de radiotelégrafos. Tanto la torre como su bunker cobran gran importancia en 1914 cuando estalla la I Guerra Mundial la Torre. "Terminada la guerra la torre siguió sirviendo de antena. De hecho nunca ha dejado de serlo. Ha sido antena de radio, televisión, telefonía… Aunque todavía le quedaba una guerra y esperemos que la última", expresa el creador de la publicación viral.

El bunker se esconde debajo de la Torre Eiffel

La Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo, recibe casi 7 millones de visitantes al año (de los cuales el 75% son extranjeros). Gestionar un monumento tan grande con tantos visitantes al día necesita de personal y logística. Por ello, hoy "el búnker alberga espacios para los trabajadores y almacenes para los restaurantes de la Torre ayudando a que uno de los monumentos más famosos del mundo funcione", afirma Jesús en su tweet.

Otro secreto de la torre que pocos conocen

No conforme con develarle al mundo que bajo tierra la Torre Eiffel oculta un bunker de guerra, hoy convertido en espacio de oficinas; el arquitecto por vocación, contó que hay otro espacio fundamental en las profundidades del suelo parisino: la sala de máquinas de los ascensores. Una de las imágenes de los ascensores que compartió el usuario @vdeverastegui

"El mismo día que visité el búnker pudimos acceder a la sala de ascensores. Cuando vemos la Torre pensamos que la proeza es la altura a la que llegó. Pero construir algo tan alto presenta problemas más allá de que la estructura aguante. Un elemento fundamental que permitió la proliferación de los rascacielos modernos son los ascensores. Y los de la Torre Eiffel eran un elemento crucial y único. Había que transportar a mucha -muchísima- gente cómoda y rápidamente todos los días", cuenta. La vista desde abajo de la torre. Foto: Twitter @vdeverastegui

Los ascensores de esta torre cuentan con maquinaria de 1899, "únicos en el mundo por su funcionamiento y características", asegura. Estos ascensores recorren al año 103000 km, 2.5 veces la distancia Tierra-Luna. "Ver esta maquinaria con más de 100 años funcionar con precisión y seguridad es todo un espectáculo", comentó el usuario.

Pero eso no es todo, existe otro secreto que el hilo de Twitter saca a la luz. En el techo del restaurante que hay en el 2º nivel, se puede ver que la Torre Eiffel es como un átomo, "la mayor parte de su volumen es vacío", afirma Jesús.

Este magnífico hilo de Twitter tuvo gran aceptación en la red social. Fueron más de 21 mil los likes que recibió y más de 6 mil retweets. Su creador prometió compartir con su comunidad más sorprendentes secretos de París. ¿Cuál será el próximo?.