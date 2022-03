Este lunes la Nave Cultural se llenará de medias disparejas por una gran razón

Todos los años se celebra el 21 de marzo el Día Internacional del Síndrome de Down. Una fecha tiene como objetivo defender los derechos de las personas con este síndrome y derribar las barreras de la desigualdad que impiden que todos tengan oportunidades.

Desde la Asociación Down Mendoza (ADOM), llevarán a cabo este lunes 21 de marzo un importante encuentro en la Nave Cultural con actividades y shows en vivo. "Fueron un par de años complicados, pero volvemos con toda la energía. Valorando las diferencias, visibilizando, trabajando, demostrando que cuando hay voluntad todo es posible", expresaron los organizadores.

Aquellos que asistan están invitados a vestirse con medias disparejas y subir sus fotos en redes. La campaña propone usar medias llamativas de distinto par con el objetivo de lograr una mayor consciencia acerca de la dignidad de las personas con este síndrome.

Actividades del encuentro

DJ Owen

Muestra fotográfica anual.

Apertura con palabras contando los proyectos realizados y los que vendrán.

Ballet Folcklorico ADAEF Maipú.

Solista Carla Petrus con Guitarra.

Pintura en vivo con Fernanda Chimeno.

Del Alma Estudio de arte y danza.

Banda de Música Ema Oros.

Presentación Vitti Santos humor La valija Mágica.

Juegos.

SuperHéroes Solidarios.

Cierre banda Theskarados.

La cita es este lunes de 18.00 horas a 20.00 horas, en la sala 1 y en la explanada 1 de la Nave Cultural. La entrada es libre y gratuita.

#SindromeDeNumeros

Desde ADOM y ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) reclaman que el Censo 2022 no incluye en su cuestionario a las personas con síndrome de Down. "Al no registrar en sus estadísticas a las personas con síndrome de Down, el Estado las invisibiliza, las excluye de cualquier política pública y por ende, afecta sus derechos", expresaron.

Por ello, ambas asociaciones crearon la primera base de datos dinámica de personas con síndrome de Down para empezar a

entender los números que representan a este grupo. Pese al gran trabajo que llevan adelante desde diciembre pasado, solicitan que e que el INDEC haga su parte en el CENSO 2022, agregando una sola pregunta a la lista: ¿Existe alguna persona con síndrome de Down en este hogar?