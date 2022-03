Así es el crucero más grande y lujoso del mundo

El Wonder of the Seas es el barco más grande del mundo y el primero en su clase que posee ocho vecindarios exclusivos con capacidad para 6.988 pasajeros. Los viajeros que suban a bordo de este imponente crucero podrán recorrer los mares y descubrir las mejores playas del Caribe y del Mediterráneo.

Además, de ser el crucero de mayor tamaño que jamás haya zarpado, tiene 362 metros de largo y 64 de ancho y un peso de 230 mil toneladas, el Wonder of the Seas, perteneciente a Royal Caribbean, es uno de los más lujosos y el que ofrece mayor cantidad de experiencias a bordo. Shows en vivo, piscinas, toboganes de agua, terrazas y exquisitos platos del mundo son algunas de las atracciones de este gigante.

En marzo comenzó su viaje inaugural, partió desde Fort Lauderdale en Florida, y se dirigió hacia San Juan, en el Caribe; este itinerario realizó paradas en Labadee, Haití, así como en Nassau y Coco Cay, Bahamas. Actualmente se encuentra México y tienen programado anclar en la isla de Cozumel y en el bello y tranquilo Mahahual.

Recorrido por el interior del Wonder of the Seas

Cada una de las suites está diseñada para garantizar la comodidad y el disfrute Foto: Royal Caribbean

La embarcación, que es la más moderna de Royal Caribbean, posee 8 “barrios” en su interior, cada uno de ellos con sus propias piletas y terrazas. Cada detalle de este crucero está pensado para la diversión, pero también para el relax: el tobogán más alto en el mar, una tirolesa de 10 pisos de altura, una enorme pileta con pantalla de cine, un simulador de surf, 20 mil plantas reales.

Una de las joyas más preciadas de este barco es la Suite Neighborhood, ubicada en lo alto, en la ubicación más privilegiada. Con acceso exclusivo a la nueva cubierta al aire libre para huéspedes de suite con vistas al mar inigualables desde una piscina transparente. Allí los viajeros podrán disfrutar de cócteles tentadores mientras se relajan al sol.

La piscina en las alturas es una de las mejores atracciones del Wonder of the Seas. Foto: Royal Caribbean

Entre las opciones de camarotes que ofrecen se encuentran los de interior, los que tienen vista al mar, los privilegiados que poseen balcón y los novedosos camarotes con balcón virtual - con tecnología de vanguardia que proporciona una vista en tiempo real en cada habitación con pantallas del piso a techo-.