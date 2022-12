Ganá hasta $150 mil con HomeBox esta Navidad, participar del concurso es muy fácil

Ya llegó la época más mágica del año. Todo se viste de brillos, luces y esperanza a la espera de la Navidad y el Año Nuevo. Para celebrar las fiestas y festejar el primer aniversario de HomeBox en Palmares se lanzó un interesante concurso con hasta $150.000 en premios.

A un año de abrir sus puertas y mientras afianza su propuesta y apuesta al futuro, HomeBox trae una divertida propuesta para los fanáticos de la Navidad y la decoración. Doce locales de Palmares prepararon una decoración navideña y los lectores de MDZ serán los encargados de elegir cuál es el que tiene el mejor diseño. De esta divertida acción también participará la diseñadora de interiores e influencer Nina Caram, quien elegirá cuál es su preferido.

Entre todos los votantes, se sorteará una orden de compra en HomeBox por $100.000. Pero eso no es todo, si su voto coincide con el de Nina, el participante ganará $50.000 más.

HomeBox abrió sus puertas en Palmares en diciembre de 2021

“HomeBox significó todo un desafío”, recuerdan los directivos de Palmares. Su apertura llegó en diciembre de 2021, pero desde el momento en que se ideó, se sabía que era un proyecto novedoso, original, ambicioso. Lograr un multiespacio de diseño y decoración para el hogar, en el que el visitante pudiera disfrutar un recorrido 360°, convivieran importantes marcas del rubro y que la experiencia de compra fuera una propuesta integral y distinta hasta lo que se conocía al momento, implicaba una aventura.

HomeBox ofrece una gran variedad de productos deco: muebles, artículos de iluminación, bazar, vajilla, cristalería, ropa de blanco, plantas, objetos de diseño, cortinas y alfombras, tecnología para el hogar y pisos y revestimientos.

Entre las marcas del multiespacio de Palmares los clientes encontrarán a Arredo, Domina Light, Botiquita, Cuyana Express, Casa Cardona, Dalonso, Homely Bazar, Casa Cheka, Hipercerámico, Las Huellas, Mioh, Casa Up, Grill And Co., Naranjo, Facil Home, Poltrona, R Cristal, Prana Home, Zinc, Samsung y Brod, con su conocido servicio de café y panadería.

“Ser parte de Home Box nos ha ayudado a la construcción de la tienda como un espacio de experiencia para el consumidor y hemos logrado convertirnos en referentes del rubro y del cliente de Palmares. Podemos asegurar que ahora ese cliente nos busca o viene a nuestro espacio periódicamente para conocer novedades o comprar lo que necesita para su casa”, comentó Estefanía Peretti, de Facil Home.

En esta misma línea, Natalia Roldán, de Mioh, agregó: “la disposición de un gran espacio abierto invita a recorrer; nos ha funcionado muy bien. A diferencia de un local cerrado, el cliente que está de paso no necesita ingresar para poder ver lo que ofrecemos y conocer la marca para futuras compras. Nuestra marca se hizo más conocida y la experiencia de compra que ofrece el mall es muy valorada por el cliente”.

¿Cómo ser el ganador de los $150.000?

Quienes quieran quedarse con el gran premio deberán votar su local favorito, para ello tienen que ingresar y completar este formulario: https://forms.gle/2gG2nLWrjwJb1PMy8. El concurso se realizará el lunes 19 de diciembre a las 15 horas, la votación quedará habilitada para participar hasta ese mismo lunes a las 12 horas. Antes de participar, no olvides leer las bases y condiciones del concurso, haciendo click acá.

Y, ¡atención!, los participantes además tienen que seguir las redes de HomeBox @homebokpalmares y MDZ.

Elegí a tu favorito

A continuación un recorrido por cada uno de los locales participantes. ¿Ya tenés a tu preferido?

Prana Home

Zinc

Domina Light

Fácil Home

Dalonso

R Cristal

Casa Up

Casa Cheka

Naranjo

La Botiquita La Botiquita

Casa Cardona

Poltrona