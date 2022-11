Camilla Parker Bowles y el Rey Carlos III sufrieron un tremendo ataque en la calle

Un hombre de 23 años fue detenido después de haberle arrojado, aparentemente y sin puntería, huevos al rey Carlos III y a la reina consorte, Camilla, mientras se disponían a entrar a pie en la ciudad de York —al norte de Inglaterra— a través de la Micklegate Bar, una puerta medieval donde se recibe de forma tradicional a los monarcas en la ciudad.

Las imágenes difundidas lo dicen todo

Los videos que circulan por las redes sociales y los medios de prensa digitales muestran varios huevos en movimiento y aplastados contra el suelo. Parece que ninguno logró el objetivo y no llegaron a agredir al matrimonio real, quien hizo caso omiso al incidente y siguió saludando a las autoridades locales y a los simpatizantes.

En las imágenes audiovisuales se ven a varios policías forcejeando con un joven que se encontraba junto a una barrera para contener a las multitudes.

La policía detiene a un manifestante de 23 años que parece ser el autor de haberle arrojado huevos a Carlos III y Camilla, pero sin éxito. FUENTE: LOS ANGELES TIMES

A este se lo escuchó gritar: “Este país se construyó con la sangre de esclavos” mientras era detenido, según lo que mostró la agencia británica de noticias PA. También se pudo apreciar a otros miembros de la multitud tratando de callarlo con frases como: “Debería darte vergüenza” y “Dios salve al rey”.

Detienen a un estudiante de 23 años con antecedentes

La policía de North Yorkshire dijo que el hombre detenido tiene 23 años y es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de York. Este joven ya tenía antecedentes conflictivos,ya que había sido detenido al menos en cinco ocasiones por acciones llevadas a cabo en el marco de las campañas climáticas, según indicó el medio de prensa local Metro.

El rey Carlos III y la reina consorte, Camilla, visitan York. FUENTE: Instagram @theroyalfamily

No es casual que este incidente se produzca justo un día después de que la ahijada del rey Carlos III, Fiona Compton, revelara que había hablado con él sobre la necesidad de discutir el rol histórico que había tenido Gran Bretaña en la trata de esclavos.



Según el Daily Mail, la joven señaló que el monarca estaba listo para tener conversaciones activas sobre este tema y que estaba de acuerdo en el hecho de que la historia británica ya no debía ocultarse.



Asimismo, no es la primera vez que el rey sufre una agresión: hace unos meses el grupo activista Just Stop Oil tuvo una actitud similar contra el.

El Carlos III y Camilla viajaron a York como parte de una serie de compromisos en el Reino Unido que marcan el comienzo del nuevo reinado. Asistieron a un servicio en la catedral de la ciudad, York Minster, y revelaron una estatua de la reina Isabel II en su honor, quien falleció en septiembre luego de 70 años de reinado.