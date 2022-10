La mansión en Ibiza que compró Lionel Messi y no puede usar por un problema legal

Lionel Messi acaba de comprar una imponente mansión en Ibiza y por la misma desembolsó nada más y nada menos que 11 millones de euros. Sin embargo, para poder utilizarla como corresponde primero tiene que resolver un problema legal

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutan del atarceder en su nueva mansión de Ibiza - Fuente: Instagram Leo Messi (/leomessi)

Lionel Messi: así es la mansión que compró en una paradisíaca isla de Ibiza

Algunas fuentes indican que Lionel Messi compró esta mansión en Ibiza en febrero de este año, y que cuando pasó su último cumpleaños allí junto a su familia esta propiedad ya era suya.



Otras indican que lo que ocurrió fue que Messi alquiló la casa y quedó tan encantado con la misma que fue allí cuando tomó la decisión de comprarla.



Sea cual fuese el caso, lo cierto es que el capitán de la Selección Argentina sumó una nueva propiedad a sus posesiones y que por la misma invirtió un total de 11 millones de euros.



La mansión se encuentra en Cala Tarida, en el municipio de Sant Josep, y al oeste de la isla de Ibiza. Abarca una parcela de 16 mil metros cuadrados, cuenta con un total de 568 metros cuadrados de construcción y dispone de lujos tales como una piscina de 92 metros de largo.

Por qué Lionel Messi no tiene habilitada su nueva mansión de Ibiza

De acuerdo con El Periódico de Ibiza, Messi debe regularizar la situación legal de su nueva adquisición ya que la misma no tiene ni certificado final de obra ni cédula de habitabilidad.



Uno de los hechos que explican esto consiste en que el propietario anterior construyó unas habitaciones en el garaje de la mansión que no figuraban en el proyecto original del hogar.



Además, el Ayuntamiento de Sant Josep detectó irregularidades tales como movimientos de tierra y cambios de topografía del terreno.



Según esta fuente, que además confirma la versión de que la compra se realizó el 3 de febrero de 2022, el representante legal del jugador del PSG no estaba al tanto de las irregularidades al momento de efectuar la operación inmobiliaria.



Ahora que se conoce la problemática Messi y sus allegados están trabajando para resolver el inconveniente legal lo antes posible. Para esto, en primer lugar tendrían que dar marcha atrás con las obras realizadas por fuera del proyecto inicial.