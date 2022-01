Conocé la impagable mansión de Will Smith y cómo es por dentro

Will Smith es conocido por su exitosa carrera artística, por sus trabajos como actor, productor y rapero, y también por vivir en una majestuosa mansión en Los Ángeles, California. En esta oportunidad, compartimos las principales claves de la misma y te contamos cómo es por dentro. No te pierdas los detalles.

Will Smith y su mansión en Los Ángeles: todo lo que hay que saber al respecto

No es la primera vez que el actor estadounidense Will Smith llama la atención con el lujo y el valor de sus propiedades. En este sentido, basta con recordar la mansión que tenía para pasar sus vacaciones en Hawaii y que estaba valuada en unos 13,5 millones de dólares.



Esta cifra es bastante cercana a la cantidad de dinero que tuvo que desembolsar para hacerse con la propiedad en la que vive actualmente junto a su familia. En total fueron unos 13,8 millones de dólares, sin contar los gastos que debió afrontar hace unos meses producto de un accidente hogareño.



Ubicada en la ciudad de Calabasas (Los Ángeles, California), la misma cuenta con 6 habitaciones, con 13 baños y se encuentra asentada en un predio de unas 60 hectáreas.



Muchos quizás ya la conozcan, ya que se trata del lugar donde Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, realiza su famoso programa Red Table Talk.



La propiedad tiene un diseño muy libre y particular a base de adobe. Por dentro, la madera y el estilo rústico son notorios protagonistas y, en el exterior, la piscina está presentada de forma tal que parece una pequeña laguna natural.

La nueva propiedad de Will Smith: otra mansión cerca de donde vive

Hacia fines de 2021, Will Smith y su pareja fueron noticia al adquirir una nueva propiedad, la cual, según la prensa estadounidense, sería la octava que acumulan en dicho territorio.



La misma les habría costado unos 11,3 millones de dólares y también se encuentra en Calabasas, apenas a una corta distancia de la mencionada en el apartado anterior.



A simple vista, se observa que el estilo de la nueva mansión es muy diferente. Ante todo, hay que decir que se trata de una propiedad nueva, que fue construida recientemente y finalizada a comienzos del 2020.



Sin dejar de ser moderno, el estilo de la casa es mucho más sobrio y clásico. Las líneas rectas son protagonistas y, en el plano de la decoración, cada uno de los ambientes está dominado por la paleta de colores de la gama taupé.





Además de ser grandes, cada una de las habitaciones cuenta con amplios y luminosos ventanales que dan la sensación de un mayor espacio interior. Al mismo tiempo, cuenta con lujos tales como una cancha de tenis privada.



Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué opinas acerca de las mansiones que Will Smith y su familia poseen en Los Ángeles?