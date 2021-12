Cómo preparar tus propias macetas de cerámica sin esfuerzo

Hacer una maceta de cerámica es mucho más sencillo de lo que parece y, en esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber y compartimos el paso a paso para prepararla en casa prácticamente sin esfuerzo. No te pierdas los detalles.

Fuente: Youtube WenDIY

Maceta de cerámica: lo primero que hay que saber para hacerla personalmente

Ante todo, hay que saber que el arte de la cerámica comprende numerosas posibilidades y que, en esta oportunidad, el procedimiento que se comparte es uno de los más sencillos y accesibles.



Dicho de otra manera, se trata de una versión de maceta que puede hacer cualquier persona, tenga conocimientos previos en la materia o no.



Lo que sí es necesario es disponer de ciertas habilidades para las manualidades y virtudes como la paciencia, la minuciosidad y el detallismo.



En esta oportunidad, para hacer esta maceta se va a hacer uso de cerámica fría, que bien podría ser porcelana fría o arcilla.



Por lo demás, la cerámica fría permite que se pueda hacer esta maceta sin necesidad de usar un horno.



Al mismo tiempo, hay que aclarar que la esencia misma de estos materiales hace que la maceta que se obtenga sea más bien pequeña y liviana, por lo que resulta ideal para cualquier espacio del hogar (incluso los interiores) y se recomienda no cargarla con mucho peso.

Cómo hacer paso a paso una maceta de cerámica para decorar el hogar

Habiendo aclarado todo lo anterior, ahora sí es momento de pasar a la acción. Lo primero que hay que saber es tomar las medidas que se le quieren dar a la maceta.

Al respecto, hay que tener en cuenta que para la misma hay que cortar dos piezas:

Un rectángulo que se unirá a modo de circunferencia formando los laterales de la maceta.

Un círculo que funcionará de base y sobre el cual irá pegado el lateral en cuestión.

A la hora de amasar la cerámica fría, hay que tener en cuenta que el espesor de la masa debe ser parejo y también se recomienda poner un plástico u otro material protector para que la misma no se pegue sobre el espacio de trabajo.



Obtenidas ya las dos partes, hay que pegarlas usando una mezcla de pegamento cola con agua. Luego, con un utensilio que bien podría ser un cúter, hay que unir bien la base con la circunferencia lateral, de forma tal que no se note la unión con el pegamento.



Para ultimar detalles, también se puede pasar una esponja suave y humedecida por los todos los bordes, para que la maceta quede bien prolija.



Antes de poner a secar, hay que saber que a esta maceta se le pueden agregar unas patas, aunque esto es opcional y queda a gusto de cada persona.



En cuanto al tiempo de secado, se aconseja dejar la maceta por al menos 48 horas. Transcurrido este tiempo, ahora sí se puede proceder a pintarla y a decorarla como más guste.



Si observas que el resultado final no es perfecto y que se notan ciertos detalles en el acabado, no te preocupes, es lo mejor que puede pasar ya que sirve como prueba de que la maceta fue realizada a mano y de forma personal.





Ahora sí, a llenarla con tierra y con una planta bella y a disfrutar de esta creación auténtica, original y sencilla. ¿Qué opinas? ¿Te animarías a hacer una para tu propio hogar?