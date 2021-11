Ricky Martin: las fotos íntimas y personales de su gira

Los tiempos de gira son un momento único en la vida de los cantantes. Los artistas pasan meses fuera de sus casas, de su gente, cambiando de lugar en pocos días. Las giras son agotadoras, pero también pueden resultar muy divertidas. Desde septiembre Ricky Martin está en los escenarios junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra como invitado en un recorrido por Estados Unidos y Canadá.

“Es la primera vez que me voy de gira con alguien. Va a ser interesante. Somos artistas, estamos hechos de emociones. Esto va a ser bonito. Jugar con nuestra historia, compartir con el público donde estamos el día de hoy”, decía el cantante portorriqueño en una de las entrevistas de lanzamiento del Enrique-Ricky Live Tour.

Volver a los escenarios después de meses de encierro por la pandemia también le dio un toque especial a esta gira. La gira estaba programada para marzo de este año, pero la fecha tuvo que ser aplazada varias veces debido al repunte de los casos de covid-19.

Cuando la situación se comenzó a controlar pusieron en marcha la gira en septiembre, comenzando en Las Vegas. Desde entonces, Enrique y Ricky no han parado de llenar cada uno de los estadios en donde se presentaron, generando una locura en el público y en sus fans.

Un momento de snack, a las 3 de la manaña.

Las mejores imágenes de la intimidad de esta gira las captura la fotógrafa Daniela Vesco, quien forma parte del team Ricky y lo acompaña a cada uno de los lugares adonde va.

“Realizo fotografías y videos en todo el mundo y principalmente me baso y edito mi trabajo en Costa Rica. Soy un fotógrafa, retocadora y editora. También soy directora creativa, diseñadora de pre y post producción y retocadora especializada en belleza / retratos. Me encanta trabajar con músicos, ya sea de gira o creando portadas de álbumes y videos musicales. También me encanta fotografiar moda, tanto editorial como de pasarela. En especial, me encanta filmar la documentación detrás de escena de todo lo anterior”, explica la fotógrafa en su perfil.

Risas y charlas después del show en el camarín.

Y tal como ella misma describe, ha logrado ganarse la confianza de Ricky Martin lo que le permitió capturar instantáneas de los momentos de mayor intimidad de la gira. Un snack a las tres de la mañana, las pruebas de sonido en cada estadio, los momentos de relax post show en el camarín y las bromas divertidas en la previa.

Tiempo de relax en la previa del show con una clase de yoga.

Daniela también pudo retratar al famoso cantante en sus momentos de relax y preparación antes de cada show. Ricky Martin tiene una rutina que mantiene hace años. Practica yoga y baila capoeira.

“Estiramiento, fisioterapia y un poco de Capoeira antes del espectáculo es imprescindible”, escribió el cantante junto con un video que compartió con sus seguidores. Allí puede verse parte de esta rutina secreta que le da tanto bienestar. Primero prende un sahumerio, luego en su mat de yoga hace ejercicios de estiramiento y meditación, con la guía de su profesora.

Aixa Aimee Tort Saade es la maestra de yoga y capoeira de Ricky Martin y lo acompaña a lo largo de toda la gira.

Al final llega el movimiento con la capoeira. La responsable de esta rutina de bienestar es su maestra, Aixa Aimee Tort Saade, fisioterapeuta holística y deportiva, coach de salud, practicante ayurvédica y maestra Reiki. Ella lo acompaña como miembro de su equipo en este tour. Lo mismo hizo en 2006 cuando Ricky Martin salió a los escenarios del mundo con el Life World Tour.

Cada uno de estos momentos fueron captados por la lente y el ojo atento de Daniela Vesco, y quedarán como un registro único de esta gira de Ricky Martin 2021.