Receta fácil de pollo al ajillo de la mano del prestigioso chef Dani García

El chef español Dani García tiene una gran popularidad en todo el mundo y ya cuenta con tres estrellas Michelín, un reconocimiento que la empresa de neumáticos otorga a los mejores restaurantes del mundo. A sus 45 años, es uno de los empresarios gastronómicos más exitosos y sus platos y recetas son muy solicitados.

Sus inicios fueron en 1996 de la mano del chef Martín Berasategui y fue a los 25 años cuando consiguió su primera estrella Michelín y en 2005 se convirtió en el primer chef biestrellado de Andalucía. Cuando viajó en 2013 a Nueva York conoció nuevos modelos de negocios, técnicas e ingredientes que lo ayudaron a crecer profesionalmente.

En 2014, Dani García abrió el Dani García Restaurante en el hotel marbellí Puente Romano Beach Resort & Spa, reconocido con dos estrellas Michelin, luego llegó el BiBo Andalusian Brasserie & Tapas y el BiBo Madrid en pleno Paseo de la Castellana.

Por su éxito, lanzó un servicio de cáterin y la Fundación Dani García, cuyo objetivo es la realización de actividades de interés social, investigación, educación y divulgación de los hábitos alimentarios.

Fuente: @danigarcia7

El chef suele compartir algunas de sus recetas más populares y le gusta estar en contacto con sus seguidores, por lo que publica contenido en Instagram casi todos los días. Allí muestra su día a día, sus recetas y los nuevos proyectos que tiene



El pollo al ajillo de Dani García

El chef publicó en sus redes sociales la receta de su pollo al ajillo, muy fácil, económica y un plato que todos alguna vez tienen que probar. Dani García acompaña un pollo de corral con unas papas asadas y con unas setas shiitake (como un hongo), que además enseña cómo pelar y lavar con un cepillo.

Los ingredientes para esta receta son un pollo pelado, papas cortadas en bolitas (a gusto personal), shitakes, sal, aceite, vino blanco, pimienta, hierbas como romero y laurel. "Receta facilísima además de muy muy rica. Seguimos aquí, me he pelado porque me veía venir una melena y al final me equivoqué de cuchilla y cogí la de 3 cm. Y ese fue el resultado !! [...] Disfrutar de esta receta, os quiero, gracias por el cariño y la cercanía!", escribió en Instagram.



Te compartimos la videoreceta para que lo sigas al pie de la letra. Cuéntanos tu experiencia.