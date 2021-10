Narda Lepes hizo unos senos de chocolate y estalló la polémica

Llega el día de la madre y octubre es el mes de la concientización sobre la prevención del cáncer de mama. Por eso Narda Lepes, una de las cocineras más reconocidas de la Argentina, decidió unir ambos eventos y hacer unas tetas de chocolate.

“Este día de la madre armamos estas tetas de chocolate. Para recordarnos que son bellas, todas diferentes y las tenemos que cuidar. Este día de la madre regalate un autochequeo, o cumplir con el calendario de mamografías” escribió la cocinera en un posteo que compartió en las redes sociales.

Estos bombones de forma tan original vienen en tres sabores: chocolate con leche y avellanas, chocolate amargo y bizcochito de chocolate y chocolate blanco y financier. Los vende en su restaurante, Narda Comedor.

“Feliz día a todas las mamás y a todas las mamas! Acordate de cuidarlas y hacerles un mimo de vez en cuando! Feliz día de la madre. Estas tetas van dedicadas a Carmen Miranda (Cacha), mi mamá que no está conmigo hace 14 años”, agregó Narda.

La cocinera hizo tetas de chocolate por el día de la madre y para prevenir el cáncer de mama.

Pero cuando la cocinera compartió este posteo la polémica estalló al instante en las redes sociales. Los comentarios más críticos aparecieron en Facebook. “Como nos hemos convertido en seres vulgares y chabacanos Y el buen gusto, donde quedó…”, comentó una usuaria.

“No puedo creer que se escandalizan por tetas de chocolate?! Lo que nos falta en la capocha para crecer Argentina....que mal te veo” escribió otra.

Narda Lepes y una selfie con onda.

“Llegaste al paraíso de la ordinariez y la CHABACANERIA, carente de buen gusto. Mira que hay cosas increíbles para hacer en el día de la madre!!!” posteó una usuaria indignada.

“Qué buena idea!!! Concientización a full” comentó otra mujer.

Un petit four muy original.

Y como suele suceder en las polémicas que surgen en las redes sociales, entre los usuarios van debatiendo, contrastando argumentos entre ellos.

Hay quienes cuestionan asociar la maternidad con amamantar. “O sea que para ser madre si o si tenes que tener una teta que dé de mamar. Mira vos. Y las mamás que no pudieron dar la teta? Y las mamás adoptivas, que no dan la teta? Que pensamiento tan lineal mostraste tener Narda. Verdad que hubiera sido mas lindo que hagas un homenaje más inclusivo para todas las madres”, escribió una seguidora.

En las redes, increíblemente, algunos censuraron la idea.

Otra le respondió “Polémicas tetas. A mí me gustó. Me pareció original y da para pensar. Amamantar no define a una madre pero no creo que por algunas madres que no pueden amamantar deba la teta dejar de ser un símbolo de maternidad, alimento, protección, etc. Ladran Sancho… Te banco”.