Este alimento no debes consumir nunca en tus cenas, según los expertos

En la actualidad el ritmo de vida ha hecho que cuando tengamos que llegar a casa luego de una ardua jornada y tengamos que adentrarnos a la cocina para preparar optemos por los alimentos elaboración rápida. En ese sentido, los expertos aconsejan no consumir nunca en tus cenas estos productos preprocesados.

Se trata de las sopas en sobre, que para muchas personas es la solución cuando están sin tiempo de cocinar y aunque parezcan, no son una opción saludable ya que son muy diferentes a las sopas hechas en casa. Según Jinan Banna, dietista y profesora de nutrición en la Universidad de Hawái, expresó a medio estadounidense “CNBC Make it”, que no es aconsejable comer este alimento y que ella misma nunca lo consume. "No suelo consumir sopa instantánea. No es algo que compre. Y si tuviera que consumir sopa en general, la prepararía yo misma". "En general, no consideraría que la sopa instantánea sea un alimento muy saludable", agrega la experta.

Las sopas instantáneas pueden desarrollar enfermedades crónicas. Foto: Shutterstock

De acuerdo con la Asociación Médica Estadounidense, estas sopas instantáneas son alimentos ultraprocesados que, debido a sus componentes con altos contenido de sodio y grasas saturadas, pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y demencia.

Por su parte, la doctora española Laura Llorente, nutricionista del Centro de Nutrición Aleris, explicó al medio de ese país “El Español” lo perjudicial que son las sopas en sobre. “No son recomendables y la gente debería evitarlas", ya que se trata de agua con un potenciador de sabor y una cantidad ingente de sal, esto pasa tanto con las sopas de sobre como con los fideos instantáneos".

Las sopas en sobre tienen altos niveles de sodio y grasas saturadas. Foto: Shutterstock

Si bien el sodio es necesario para el funcionamiento del organismo no debería exagerarse su consumo, ya que estas sopas en sobre contienen altos niveles de sodio y grasas saturadas, que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas.