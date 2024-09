Estás con la persona correcta: no ignores las señales

Dar con la persona adecuada en una relación es estar con alguien que comparte tus valores, te apoya emocionalmente y fomenta tu crecimiento personal. Los expertos señalan que existen indicios respaldados por la ciencia que te van a ayudar a tener en cuenta si realmente estás con alguien que te genera ese sentimiento y si no, sal de ahí, pero ya.

Una de las señales más claras de que estás con la persona adecuada es la presencia de un apoyo emocional constante. Pues, ambos se sienten comprendidos y valorados. Un estudio publicado en The Journal of Social and Personal Relationships destaca que el apoyo mutuo durante situaciones de estrés está asociado con la felicidad y la estabilidad de las parejas.

En situaciones de estrés el apoyo mutuo es fundamental.

Además del apoyo emocional, la comunicación abierta, honesta y respetuosa es otro factor clave. Cuando te sientes libre para expresar tus pensamientos y emociones sin miedo a ser juzgado, es una señal de que la relación está en un buen camino. El respeto mutuo es la base de esta dinámica y debe estar presente en todas las interacciones.

El crecimiento personal dentro de la relación también es un indicador importante de que estás con la persona correcta. Si te sientes motivado a ser la mejor versión de ti mismo y tu pareja apoya tus metas y aspiraciones, es una señal positiva. En una relación saludable, ambas personas fomentan el crecimiento del otro, lo cual contribuye a una conexión más profunda.

Si la atracción es física y mental, es un buen avance.

La atracción física y emocional no pueden faltar. Esta atracción va más allá de lo superficial y se enfoca en la conexión emocional que comparten. Cuando ambos se sienten atraídos físicamente y también por las cualidades internas del otro, la relación se fortalece. Esta atracción emocional se manifiesta en el deseo de pasar tiempo juntos, de cuidarse mutuamente y de compartir experiencias que enriquecen la vida en pareja.

Por otro lado, hay señales de alerta que no debes ignorar, ya que pueden indicar que no estás con la persona adecuada. Si experimentas una falta de apoyo emocional, donde tus sentimientos son minimizados o ignorados, es un signo claro de que algo no está bien. Las diferencias en valores fundamentales, como las creencias religiosas, la visión de la familia o los principios éticos, también pueden llevar a conflictos difíciles de resolver. Sentir que la relación está estancada y que no te permite crecer también puede ser una señal de que no estás con la persona correcta.