Esto no le debes decir a tus hijos cuando están comiendo

Con los estímulos que reciben a lo largo de los años, los niños van formando su propia personalidad convirtiéndose en personas que sociables. Es por ello que todo lo que absorban marcará en menor o mayor medida la manera en que los pequeños se relacionen dentro de la sociedad. En ese sentido, según la psicología, estas frases debes evitar decirles a tus hijos mientras está comiendo.

Es así que todo lo que hagan los padres frente a sus hijos lo aprenderán y comenzarás a formar su personalidad a partir de lo que vean y escuchen de los mayores, imitando estas conductas más adelante.

Estas frases pueden condicionar el momento de alimentación. Foto: Shutterstock

Los niños absorberán todo lo que los padres digan y esto será determinante para sus acciones futuras, por lo que la psicología recomienda evitar decir tres frases cuando los pequeños están comiendo.

Es común ver que los niños a la hora de comer se muestren reacios a probar la comida, y esto se puede dar por diversos factores como la falta de apetito, no les gusta el aspecto del plato, prefieren seguir jugando o porque simplemente están cansados. Esto automáticamente genera el enojo de los padres que insisten en que sus hijos prueben un bocado diciendo frases que los expertos recomiendan evitar.

Todo lo que les digan los padres a sus hijos será determinate para el accionar futuro del niño. Foto: Shutterstock

Una de las frases a evitar es “si no te comes, no habrá postre”, ya que según los especialistas no se debería obligar al niño a comer algo que no quieren. En definitiva no hay que recurrir a las amenazas disfrazadas con un premio porque se estaría condicionando la hora de la comida. Es así, que el niño comerá esperando una recompensa o se alimentarán con miedo, creyendo que serán castigados.

Otras de las frases que no debes decirles a tus hijos mientras comen es “no vas a levantarte hasta que termines de comer”. De acuerdo a un estudio publicado por la revista especializada “Pediatric”, esto lo que hace es generar es una resistencia en los niños, por lo que hay que dejarlos que coman cuando tienen necesidad, que a su vez ayudará al pequeño a entender sus propias señales de hambre.

Finalmente, "vas a comerte todo. ¿Sabes lo que nos ha costado hacerlo?", es una frase que le generará culpa al pequeño por no comer, y según el doctor en psicología y neuropsicólogo Álvaro Bilbao, “la culpa es una emoción aprendida que puede llegar a tener efectos en la personalidad del niño”.