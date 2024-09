Por qué preocuparse es una pérdida de tiempo, según un experto

Preocuparse es muy común, pero según José Ballesteros, experto en Comunicación y Liderazgo Consciente, esta práctica es una pérdida de tiempo. A lo largo de la vida, todos nos enfrentamos a situaciones que generan incertidumbre, miedo o estrés. Ballesteros sostiene que preocuparse por cuestiones que no podemos controlar o influenciar es inútil. En lugar de centrarnos en los aspectos negativos de lo que podría suceder, es mejor enfocarse en aquello que sí está bajo nuestro control.

La preocupación constante impacta en nuestro bienestar mental y emocional. Ballesteros explica que preocuparse en exceso por el futuro nos roba la felicidad del presente. Cuando dejamos que las inquietudes dominen nuestra mente, perdemos la capacidad de disfrutar el aquí y el ahora.

Preocuparse no lleva a nada.

El experto destaca que las preocupaciones rara vez resuelven los problemas. Al contrario, nos quitan la energía y nos paralizan, haciéndonos sentir impotentes. En palabras del experto, "la preocupación no te va a quitar la pena del mañana, pero sin duda te va a quitar la alegría de hoy". Esta afirmación nos recuerda que preocuparse no cambia el futuro, pero sí tiene el poder de arruinar el presente.

Ballesteros sugiere que, en lugar de preocuparnos, deberíamos actuar. Si una situación está dentro de nuestro control, lo mejor que podemos hacer es buscar soluciones y tomar medidas para cambiarla. De esta manera, transformamos la preocupación en acción productiva. No se trata de ignorar los problemas o fingir que no existen, sino de abordarlos de una manera más constructiva.

Más estrés y enfermedades.

Por otro lado, muchas veces nos preocupamos por cuestiones que no dependen de nosotros. En estos casos, Ballesteros afirma que la única opción es aceptar lo que no se puede cambiar. La aceptación no significa resignarse a que las cosas salgan mal, sino aprender a vivir con la incertidumbre y confiar en que, de una manera u otra, todo se resolverá. Esta actitud no solo reduce el estrés, sino que también nos permite enfrentar la vida con más serenidad y claridad.