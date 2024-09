Esto es señal de que tu hijo está bien educado, según la psicología

En la actualidad la crianza de los niños ha cambiado, y los mandatos de tiempos anteriores han quedado obsoletos y poco funcionales para los días que corren hoy. Es así que la nueva corriente de pensamiento prioriza los deseos desde la infancia en lo que se denomina “crianza respetuosa”. En ese sentido, muchos han cuestionado estos, sin embargo, esta es la señal de que tu hijo está bien educado, según la psicología.

Con respecto a este nuevo estilo de crianza, UNICEF se ha pronunciado sosteniendo su posición. “La crianza positiva refiere que lo básico, en cualquier estilo de crianza, debe ser el respeto a los niños y adolescentes como sujetos relacionales, que tienen los mismos derechos que cualquier persona adulta y, además, un grupo de derechos que le son consustanciales por su condición de seres humanos en desarrollo. Se trata de una crianza libre de violencias que, a partir del trato respetuoso desde la educación, cuenta con mejores probabilidades para ser efectiva, saludable y adecuada”, expresa la organización.

Los mandatos de tiempos anteriores han quedado obsoletos y pocos funcionales en la actualidad. Foto: Shutterstock

En el mundo, cada vez es más utilizada esta nueva corriente de crianza donde se prioriza lo que el niño siente, así como también cómo mejorar las relaciones en los más pequeños y los adultos, que de alguna manera han transformado la forma del relacionamiento social que se conocía hasta hoy.

La nueva corriente de crianza prioriza los deseos desde la infancia. Foto: Shutterstock

Así sabrás si tu hijo está bien educado

“Educar en tolerancia a la frustración: un niño bien educado es un niño que sabe esperar, un niño bien educado es un niño que tolera que todas las cosas no son como él quiere, es bien educado si está jugando a algo y eso es difícil y no le sale, no tira todo sino que lo sigue intentando una y otra vez hasta que va aprendiendo. Un niño bien educado es el que respeta las reglas, un niño bien educado es el que cuando está jugando si pierde, sigue jugando. El bien educado es un niño que respeta las jerarquías y que se siente bien sin estar en la situación donde mande todo”, explica el psicólogo Antonio Porcelli Piussi, en su cuenta de TikTok.

Esta nueva corriente de crianza pone énfasis en la escucha atenta y respetuosa. “Si estamos atentos, escuchando las demandas de los pequeños, podremos responde a ellas con responsabilidad, afectividad, y fundamentalmente, con una verdad “adaptada” a cada edad. Entonces encontraremos una mejor gestión de las emociones, lo que llevará a menos frustración, y más tolerancia a la diversidad”, concluye el profesional de la salud mental.