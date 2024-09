Así fortalecerás la relación con tu pareja

La convivencia es algo que muchas veces se torna difícil debido al vertiginoso ritmo de vida actual en la que estamos llenos de compromisos y realizamos múltiples actividades durante la jornada. Como consecuencia de esto, llegamos a casa con estrés acumulado y puede que afloren cuestiones que desencadenen en conflictos con la persona amada con la que vivimos, llevándonos a un indeseado desgaste. Sin embargo, según la psicología, así podrás fortalecer la relación con tu pareja de manera a retomar el camino conjuntamente.

De acuerdo con la reconocida psicóloga española Ana Lucas, los tiempos de descanso sirven para reacomodar las cosas con la pareja. “Las vacaciones permiten recuperar o reparar lo necesario en la pareja. Pasamos tiempo juntos, lo que nos proporciona una visión clara de la comunicación, convivencia y estilo de la relación. Es una oportunidad para evaluarla, resolver diferencias y encontrar puntos en común”, señala la experta.

Según los expertos, las vacaciones es el mejor momento para reconectar con tu pareja. Foto: Shutterstock

“Si las vacaciones en pareja no funcionan, la relación podría necesitar atención. No obstante, los periodos de descanso no deben ser momentos de conflicto y ruptura sino la oportunidad para recuperar y fortalecer la pareja”, agrega la especialista.

Cómo fortalecer nuevamente la relación con tu pareja

De acuerdo con la experta, se debe planificar pasar tiempo juntos asegurándose espacios para ambos. Ya sea unas vacaciones o una escapada en medio de la rutina, es importante compartirse mutuamente en estas salidas, pero también es beneficioso tener un momento de reflexión y descanso individual.

Asimismo, las parejas con hijos deberían organizar salidas con otros amigos que también tengan niños, para que los padres tengan su momento a solas, y los pequeños puedan compartir experiencias con sus pares sin tener que apoyarse en los mayores para cada actividad que deseen realizar.

Durante las vacaciones es importante dialogar del futuro de la pareja. Foto: Shutterstock

Finalmente, lo más importante en mantener una comunicación clara sobre el futuro de la pareja. Es por ello que la especialista aconseja que, durante las vacaciones, y luego de que éstas terminen, es crucial el dialogo, las aspiraciones que tienen ambos y el análisis que realicen de lo vivido hasta el momento para fortalecer el vínculo de cara a los tiempos que vendrán.