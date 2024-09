Las parejas duraderas sí existen y estas son las razones, según los expertos

Cada pareja es única. Con experiencias, emociones y desafíos que le dan forma con el paso del tiempo. Sin embargo, algunos factores parecen repetirse con aquellas que logran construir un vínculo estable y duradero.

Un reciente estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature Human Behavior, señaló los motivos que contribuyen al éxito en las relaciones a largo plazo. Los resultados, que analizan más de 130 características en más de 79,000 parejas, rompen el mito de que "los polos opuestos se atraen".

Hay factores que acentúan el paso del tiempo.

Uno de los factores que más influye en la durabilidad de una relación es la edad. No es sorprendente que las parejas que comparten una edad similar tienden a tener más éxito, ya que suelen contar con referencias culturales y sociales en común, además de una madurez emocional alineada. Al estar en la misma etapa de la vida, resulta más sencillo comprender y respetar las necesidades y prioridades del otro. Compartir estas experiencias y valores genera una conexión más profunda y un mayor entendimiento mutuo.

Otro aspecto que contribuye es la coincidencia en creencias religiosas y preferencias políticas. Estos dos factores pueden parecer triviales, pero cuando las parejas tienen puntos de vista similares sobre temas fundamentales, es más probable que puedan enfrentar juntos los desafíos y diferencias que surjan con el tiempo.

Estos aspectos influyen directamente.

Según los resultados del estudio, las parejas que tienen una formación académica similar tienden a tener relaciones más duraderas. Esto no solo se debe a que comparten una base de conocimiento, sino también a que suelen tener expectativas y metas más alineadas. También, un factor que a menudo se pasa por alto, pero que tiene una gran influencia en las relaciones duraderas, es la actitud hacia los hábitos de vida. En particular, el consumo de alcohol y tabaco puede afectar la relación si no se manejan de manera equilibrada.

Curiosamente, hasta la altura física puede ser un factor en la compatibilidad. Aunque este aspecto puede parecer insignificante, los estudios han mostrado que las parejas que tienen estaturas más similares tienden a tener relaciones más estables. Esto podría estar relacionado con cuestiones de atracción física, pero también con una percepción de igualdad y comodidad en la relación