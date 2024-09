Según la psicología, este es el significado de hablar muy rápido en una conversación

Existen personas que por el modo de vida actual realizan sus actividades a una velocidad frenética, lo que muchas veces trasladan ese ritmo a sus maneras de comportarse con los demás llevando a que en una conversación hablen de forma muy rápida. Si bien esto no es considerado como un problema serio, según la psicología este es el significado de esta acción.

Lo que ocurre al hablar muy rápido en una conversación es que el mensaje pueda llegar a no ser entendido, por lo que la psicología explica que ocurre con esta manera de comunicarse. En ese sentido, aquellas personas que hablan aceleradamente podrían tener un ritmo rápido de pensamientos por lo que intentan seguirlos con el habla. No reflexionan antes de emitir su mensaje por lo que puede generar dificultad en la comunicación, esto, es muy común en personas extrovertidas.

Hablar rápido puede generar problemas en la comunicación y en la recepción del mensaje. Foto: Shutterstock

Otros de los factores que puede relacionarse con un ritmo acelerado del habla son la ansiedad o el nerviosismo. Es así que, cuando alguien está con este estado de ánimo puede presentar problemas de dicción y comunicar pensamientos de manera desordenada al hablar. Asimismo, existen personas que por haberse desarrollado en contextos donde debía competir con la atención de los demás, como una familia numerosa, aprenden a hablar rápido para que los oyentes las escuchen.

Finalmente, las influencias lingüísticas podrían acelerar el ritmo del habla como ocurre con aquellas personas que han aprendido a hablar en otro idioma, y ese idioma materno es más acelerado del que está utilizando actualmente, lo que ocurre habitualmente con los que han hablado de pequeños en inglés y luego quieren trasladar ese ritmo al idioma español.

Muchas veces el que habla rápido busca llamar la atención de su interlocutor, como ocurre en el contexto laboral. Foto: Shutterstock

Si bien existen personas que hablan al ritmo de sus pensamientos rápidos, esto no es sinónimo de inteligencia ni de buena oratoria, ya que, en realidad, el mensaje que se transmite debe ser claro, y eso se logra tomándose el tiempo para comunicarlo y que sea captado correctamente por los interlocutores y no éstos no se sientan agobiados con tanta información desordenada recibida.