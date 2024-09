Cómo adelgazar sin hacer dieta, según los expertos

Cuando se trata de perder peso muchas personas caen en dietas milagrosas que prometen resultados inmediatos pero que la gran mayoría de las veces no tiene éxito. Por lo general son sumamente restrictivas por lo que no son recomendadas por los nutricionistas que sí aconsejan un método para adelgazar sin hacer este tipo de dietas.

Estas popularmente llamadas dietas milagrosas lo que hacen es propiciar un efecto rebote, donde el cuerpo gana kilos rápidamente e incluso se aumenta más de peso con el paso del tiempo. Esto se debe a que estas dietas eliminan alimentos nutritivos esenciales provocando una sensación de mayor hambre, y en consecuencia un mayor consumo de calorías innecesarias.

Para bajar de peso es fundamental adoptar hábitos saludables de alimentación. Foto: Shutterstock

Según el reconocido nutricionista español Pablo Ojeda, para adelgazar efectivamente no es necesario reducir el consumo de calorías y llegar a un déficit calórico, sino adoptar hábitos saludables de alimentación que permitan la sensación de saciedad sin eliminar alimentos o postres, de manera a perder kilos sin la necesidad de pasar hambre.

"No elimines alimentos, no te prohíbas postres, no limites cantidades, no te castigues pasando hambre. Haz todo lo contrario. Aumenta el abanico de alimentos, introduce ingredientes estratégicos, come alimentos densos en nutrientes, haz ejercicio diario", aconseja el experto.

Para bajar de peso no es necesario prohibirte alimentos o postres. Foto: Shutterstock

"Vas a ver que sin prohibiciones vas a conseguir bajar volumen y peso para toda la vida. Los alimentos densos en nutrientes de los que te hablo te aportarán tanta saciedad que no necesitarás comer tanto e inconscientemente vas a dejar de comer aquello que querías eliminar", agrega.

Los alimentos densos nutricionalmente contienen un elevado nivel de agua, fibra, vitaminas y son bajos en calorías como las verduras frescas, los granos enteros, legumbres, frutos secos, frutas, vegetales de hoja verde como la espinaca y la col rizada, así como proteínas magras como el pollo, el pavo y el pescado.