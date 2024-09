Los expertos recomiendan hablar sucio en la intimidad: cuál es el motivo

La charla erótica, popularmente conocida como "hablar sucio", es una herramienta poderosa en la intimidad. Esta forma de comunicación, aunque a menudo malinterpretada, tiene un propósito muy claro en la vida íntima de las personas. Lejos de ser solo un "acto vulgar", se ha comprobado que intensifica el vínculo entre las parejas, pues todos queremos fantasear.

El doctor Justin J. Lehmiller, un investigador especializado en la psicología de la sexualidad, en un estudio citado en un artículo de Psychology Today, descubrió que una gran mayoría de las personas ha fantaseado con conversaciones eróticas durante la intimidad. Los datos son reveladores: un 93% de las mujeres encuestadas admitieron haber tenido este tipo de fantasías, al igual que el 90% de los hombres y el 86% de los participantes no binarios.

Estas charlas intensifican el vínculo.

Las palabras cargadas de erotismo desencadenan respuestas químicas en el cerebro. Decir o escuchar frases excitantes puede liberar dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer y la recompensa. Además, se activan centros energéticos que pueden elevar el deseo y la conexión entre las personas involucradas.

La doctora Keydi Pérez, psicóloga clínica y psicoterapeuta, explica que lo fundamental es el consentimiento y el respeto mutuo. Mientras ambos estén de acuerdo y se sientan cómodos, esta práctica es muy beneficiosa para las parejas.

Conexión y exploración.

Hablar sucio no solo se trata de emplear lenguaje explícito o vulgar; se trata de conectar profundamente con la pareja, explorar los límites y expresar deseos que tal vez no se verbalizan en otro contexto. En este sentido, la charla erótica puede abrir una puerta a la creatividad y la exploración sexual. Cada pareja es un mundo, y lo que funciona para una puede no ser ideal para otra, pero lo importante es la autenticidad y la comunicación honesta.