Un terapeuta sexual quiere que sepas esto sobre la intimidad

La intimidad y la sexualidad, aunque forman una parte importantísima de las relaciones, son temas de preocupación y malentendidos. Los terapeutas sexuales escuchan a parejas preocupadas por la frecuencia de sus encuentros íntimos, individuos que sienten que sus deseos no están alineados con los de sus parejas, o aquellos que luchan por alcanzar el clímax.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la cantidad de veces que se tiene actividad sexual no es un indicador relevante de una vida íntima saludable. La verdadera esencia de la intimidad se encuentra en la calidad de la conexión y el placer compartido, no en las cifras.

Calidad y no cantidad.

Una de las ideas más repetidas en terapia es que la frecuencia de los encuentros íntimos no debe ser una obsesión. Muchas veces, la gente se preocupa por si su vida íntima es “normal” en comparación con un estándar imaginario. Sin embargo, cada relación es única, y lo que importa realmente es si ambos se sienten satisfechos y conectados. Obsesionarse con números o comparaciones puede llevar a un estrés innecesario que puede perjudicar la relación.

La percepción de tener deseos "incompatibles" es otro tema común en las sesiones de terapia. La clave no está en forzar una armonización perfecta en los deseos, sino en encontrar maneras de conectar emocional y físicamente de forma que ambos se sientan valorados y satisfechos. A veces, el deseo no surge de manera espontánea, lo que puede generar frustración, pero los expertos en sexualidad señalan que existe otro tipo de deseo, conocido como deseo receptivo, que es igualmente válido. Este tipo de deseo se manifiesta en respuesta a estímulos o experiencias eróticas deliberadas y no necesita surgir de manera espontánea para ser genuino.

Enfócate en el placer.

El enfoque en el placer, más allá del simple acto físico, es fundamental para una vida íntima satisfactoria. Esther Perel, terapeuta sexual reconocida, suele decir que "el sexo no es algo que se hace; es un lugar al que se va". Esto significa que la intimidad sexual no debe ser vista como una serie de actos mecánicos. Es un espacio para explorar, experimentar y conectar con la pareja. Es un momento para la trascendencia, la conexión espiritual, la diversión sin juicios o simplemente un tiempo para disfrutar de una cercanía única.