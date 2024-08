El mejor sustituto del azúcar: estos son los resultados

Al pensar en alternativas más saludables al azúcar, sobresalen el azúcar de caña, la miel, el jarabe de arce y el sirope de agave. Estos productos, aparentan ser naturales y prometen ser menos dañinos. Sin embargo, al profundizar en sus composiciones, todos ellos comparten un rasgo común: son fuentes de azúcar. La miel, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que no es más que una mezcla de azúcar y agua con trazas mínimas de otros nutrientes.

El sirope de agave, por otro lado, se presenta como una opción más moderna y natural. Con un índice glucémico más bajo que el azúcar debido a su mayor contenido en fructosa. Sin embargo, no es la panacea que muchos podrían esperar. Con 76 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos de producto, de los cuales 68 son azúcares, sigue siendo un producto que debe consumirse con moderación.

La ONU recomienda menos de 25 gramos al día.

El azúcar moreno, que a menudo se percibe como una opción más nutritiva frente al azúcar blanco, no es muy diferente en términos de sus efectos en el cuerpo. Así que el problema, por tanto, no radica en el tipo de azúcar que se consume, sino en la cantidad.

Aparte de estos sustitutos "naturales", existen los edulcorantes artificiales, productos que prometen la dulzura sin las calorías. Presentes en numerosos productos etiquetados como “light” o “zero”. Aunque no contienen calorías, muchos de ellos son compuestos químicos que el cuerpo no reconoce y, por lo tanto, no procesa de la misma manera que los azúcares naturales. Además, el uso constante de edulcorantes artificiales puede tener efectos desconocidos a largo plazo y puede alterar la percepción del sabor dulce, lo que lleva a un mayor deseo de consumir productos azucarados.

Reeduca tu paladar.

En última instancia, el mejor sustituto del azúcar podría no ser un sustituto en absoluto. La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) ha sugerido que, en lugar de buscar desesperadamente alternativas más saludables al azúcar, deberíamos enfocarnos en reeducar nuestro paladar y metabolismo para que no dependan tanto de la dulzura. Durante la mayor parte de la historia humana, antes de la Revolución Industrial, la gente vivía con los azúcares presentes de manera natural en los alimentos, sin sentir la necesidad constante de añadir azúcares refinados a sus dietas.