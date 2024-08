Las vitaminas que te faltan si tienes pérdida de pelo, cansancio y erupciones

Cuando hay deficiencias de vitaminas, el cuerpo comienza a mostrar señales que no se deben ignorar. La pérdida de cabello, el cansancio y las erupciones cutáneas son algunos de los síntomas que pueden indicar que algo no está bien en tu organismo.

La pérdida de cabello es uno de los síntomas más comunes de una deficiencia de zinc. Sin suficiente zinc, los folículos se debilitan, lo que lleva a un cabello frágil y a su eventual caída. Incorporar alimentos ricos en zinc como las almendras, la quinoa, las lentejas y la avena.

Te falta zinc.

Las erupciones en la piel, especialmente en la cara, y el cutis irritado indican una deficiencia de vitamina B. Este grupo de vitaminas ayuda a la regeneración celular y mantiene la piel hidratada y suave. La falta de vitamina B hace que tu piel luzca seca, con erupciones y, en casos más severos, a dermatitis. Para combatir este problema, es importante consumir alimentos como los huevos, los champiñones, la coliflor, las nueces y los plátanos.

La inflamación de las encías es otro síntoma de una deficiencia de vitamina C. Esta es fundamental para la salud bucal, ya que participa en la producción de colágeno, una proteína esencial para la estructura de las encías y los dientes. Sin suficiente vitamina C, las encías pueden volverse débiles y propensas a la inflamación y al sangrado. Para prevenir o tratar este problema, es importante consumir frutas ricas en vitamina C como las naranjas, fresas, piña, kiwi y mango.

Para la piel seca: vitamina B.

El cansancio y el malestar continuo pueden ser signos de que tu cuerpo necesita un refuerzo de vitaminas A, C y E. Estas vitaminas son antioxidantes potentes que combaten el estrés oxidativo, uno de los principales responsables de la fatiga y el deterioro celular. Incluye en tu dieta alimentos como la quinoa, moras, espinaca, nueces y salmón.