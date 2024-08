Esto debes hacer si te despiertas con frecuencia por las noches

Es común en muchas personas despertarse con frecuencia durante las noches afectando de esta manera la calidad de sueño. Si eres una de esas personas sabrás que esto genera estrés producido por largas horas de insomnio ya que luego de abrir los ojos a las tres de la maña y no poder cerrarlos nuevamente, el día siguiente se convierte en horas pesadas debido al cansancio acumulado. Sin embargo, para evitar este problema debes hacer esto, según los expertos.

Despertase de madrugada puede ser por varios factores, tanto interno como externos, de esta manera el ruido ambiental, las fluctuaciones en la temperatura, o incluso problemas internos como el estrés, la ansiedad o trastornos del sueño como la apnea, pueden contribuir a que se corte el ciclo natural del sueño.

El despertarse de noche puede ser causa de varios factores. Foto: Shutterstock

Es por ello, que los expertos aconsejan mantener una rutina del sueño para acostumbrar al cuerpo y regular su reloj biológico. Es decir, establecer un horario para acostarse y levantarse todos los días, lo que disminuirá las posibilidades de que te despiertes por las noches ya que habrás estabilizado tu reloj interno.

Por otro, si de pronto no puedes conciliar el sueño y has estado despierto por más de treinta minutos en la cama, los especialistas recomiendan levantarte y realizar una actividad relajante en otra habitación, como por ejemplo leer o escuchar música suave. Asimismo, otro consejo para evitar los despertares nocturnos es que las siestas no duren más de media hora y que sean lo más temprano en la tarde, de manera a que no te afecte el sueño a la hora de ir a la cama por las noches.

Existen estrategias para evitar los despertares nocturnos. Foto: Shutterstock

Otro de los consejos de los expertos para tener un descanso reparador por las noches es evitar en la habitación actividades como ver televisión o escuchar música, para que, de esta manera, tu cerebro asocie este espacio únicamente para dormir. Así también, debes tener en cuenta para tener un descanso sin interrupciones nocturnas, realizar actividad física, por lo menos tres horas antes de ir a dormir, ya que si hacer ejercicios muy cerca del horario en el que te acuestas, esto puede activar tu sistema nervioso haciendo que sea difícil conciliar el sueño. Finalmente, podrías evitar despertarte de madruga y dormir placenteramente si te tomas un baño de agua caliente, ya que esto reduce la tensión acumulada durante el día y ayuda a que el sueño sea profundo.