Ten en cuenta estas señales al cocinar el pollo, porque perjudicarían tu salud

Presta atención a ciertas señales que indican que el pollo no está en buen estado. Aprender a identificarlas te evitará problemas de salud. El primero de los indicios de que algo no está bien con el pollo es el olor. Aunque el pollo crudo no tiene un olor particularmente agradable, debe ser un olor fresco y casi imperceptible.

Si al abrir el envase percibes un olor agrio o similar a huevos podridos, entonces es una clara señal de que el pollo está en mal estado. En este caso, lo más seguro es deshacerse de él de inmediato. Ignorar esta advertencia puede resultar en graves problemas de salud, ya que el olor desagradable es indicativo de la presencia de bacterias dañinas.

Sigue estas recomendaciones.

El color del pollo es otro signo de su frescura. El pollo en buen estado suele tener un color blanco o ligeramente rosado. Si notas que la carne ha adquirido un tono gris o verde, es una indicación de que está en descomposición. Este cambio de color se debe a la actividad bacteriana y la oxidación, y es un claro aviso de que la carne ya no es segura para el consumo.

La textura del pollo también puede darte pistas sobre su estado. Un pollo fresco debe ser liso, brillante y ligeramente blando. Si al tocarlo sientes que está viscoso o con una textura pegajosa, es una señal de que está en mal estado. La viscosidad es causada por el crecimiento de bacterias y otros microorganismos que degradan la carne.

No comas el pollo si obseervas alguna de estas señales.

Otro indicador de que el pollo no está en buen estado es la presencia de moho. Aunque el moho es más común en productos que han sido almacenados por largos períodos, puede aparecer en el pollo si no se ha conservado adecuadamente. Si notas cualquier rastro de moho, por pequeño que sea, en la carne o en el envase, es mejor tirar toda la pieza.