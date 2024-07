Esta es la manera que debes consumir cúrcuma para desinflamar el estómago

La cúrcuma es una planta muy valorada por los diversos beneficios que brinda al organismo ya que por ejemplo, posee propiedades antiinflamatorias, por lo que la denominan el ibuprofeno natural. Si bien tiene un sabor un tanto amargo, esta es la forma en que debes consumir esta especia para desinflamar el estómago y aprovechar sus bondades medicinales de este remedio natural.

La cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Foto: Shutterstock

Los beneficios de la cúrcuma

La cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias debido a que posee componentes como la curcumina, rico en polifenoles, que neutraliza a los agentes oxidantes. Además, contiene vitaminas A y E que protege contra otros trastornos como el estrés.

Según la Universidad de Harvard, la cúrcuma ayuda a mejorar afecciones de la piel y alivia los problemas respiratorios calmando la tos y la gripe. Asimismo, es efectivo para combatir los dolores articulares y ayuda al aparato digestivo. Finalmente, esta especia cuenta con propiedades anticancerígenas, antidiabéticas, antimicrobianas y antioxidantes.

La infusión de cúrcuma brinda beneficios para la salud. Foto: Shutterstock

Así se toma la cúrcuma

La dietista, nutricionista y autora del bestseller “Adiós la inflamación”, Sandra Moñino, destaca los beneficios de la cúrcuma. "La cúrcuma tiene poder antiinflamatorio, pero no es un alimento milagroso. Yo no confío en los milagros. Siempre le digo a la gente, por ejemplo, que el pescado azul contiene mucho omega 3 y es antiinflamatorio, pero por hincharte a boquerones con cúrcuma no te vas a desinflamar porque lo que cuenta es el conjunto de toda la alimentación", expresa la experta.

Con respecto a cómo hay que tomar la cúrcuma, la dietista aconseja cual es la manera más eficaz de consumirla. “Si la cúrcuma no se acompaña de pimienta no vamos a poder obtener los beneficios de la curcumina. Sola no sirve de nada y también hace falta mucha cantidad de cúrcuma para que sea antiinflamatoria", sostiene.

Sobre la preparación de la infusión de cúrcuma, Moñino explica que se debe combinar en un recipiente agua, canela en rama, ralladura de limón, una rodaja de jengibre y cúrcuma. En el momento en el que comience a hervir se retira del fuego y se le añade jugo de medio limón y un poco de pimienta, para luego colarla y agregarle una cucharadita de miel para finalmente tomarla.