Calma la indigestión con estos cuatro remedios naturales

Los remedios naturales que alivian los síntomas de la indigestión como acidez, eructos, hinchazón, náuseas o vómitos, ya sea por comer de más o demasiado rápido, y devuelven la tranquilidad a tu sistema digestivo son el té de manzanilla, el pepino, el jengibre y el bicarbonato de sodio.

Preparar una taza de té de manzanilla es sencillo: solo necesitas hervir agua y añadir flores de manzanilla secas o una bolsita de té comercial. Deja reposar durante unos minutos, cuela si es necesario, y bebe lentamente. La manzanilla no solo ayuda a aliviar la indigestión, sino que también puede calmar los nervios, lo cual es especialmente útil si el estrés es un factor que contribuye a tu malestar digestivo.

El dolor resulta muy molesto.

Si quieres utilizar el pepino como remedio, simplemente pela y corta un pepino fresco en rodajas finas y cómelas como un snack. También puedes añadir pepino a tus ensaladas o batidos. Su efecto refrescante y su capacidad para calmar el estómago lo hacen ideal para combatir la sensación de ardor y la acidez que a menudo acompañan a la indigestión.

Para hacer té de jengibre, pela y corta unas rodajas de jengibre fresco y colócalas en una taza de agua caliente. Deja reposar durante unos 10 minutos, cuela y bebe lentamente. Si prefieres una opción más rápida, puedes masticar un pequeño trozo de jengibre fresco o tomar cápsulas de jengibre que se encuentran disponibles en tiendas de productos naturales. Además de aliviar la indigestión, el jengibre puede ayudar a reducir las náuseas y mejorar la absorción de nutrientes.

Las infusiones resultan de gran ayuda.

Y para preparar una solución de bicarbonato de sodio, disuelve una cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua y bebe lentamente. Es importante no excederse en la cantidad de bicarbonato de sodio utilizado, ya que en grandes cantidades puede causar efectos secundarios no deseados. Este remedio es especialmente útil para aquellos que experimentan indigestión ocasionalmente, pero no se recomienda su uso a largo plazo sin consultar a un médico.