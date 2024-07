Cómo poner un mensaje automático en WhatsApp: configuración y opciones

WhatsApp es la app de mensajería más utilizada en el mundo, permitiendo conectar a millones de usuarios alrededor del planeta. Su versión destinada a negocios, conocida como WhatsApp Business, permite a las empresas programar mensajes automáticos, y en esta nota te enseñamos cómo hacerlo.

Dicha función es especialmente útil en situaciones donde no se puede responder inmediatamente, como durante vacaciones, fuera del horario laboral o en momentos de alta demanda. Ahora te explicaremos paso a paso cómo configurar un mensaje automático en la aplicación.

Estos textos automáticos permiten mantener a los clientes informados y mejorar su experiencia, indicando que no puedes contestar en ese momento y especificando cuándo estarás disponible nuevamente. Esto no solo protege tu tiempo personal, sino que también asegura a tus clientes que no los estás ignorando.

Cómo manejar mensajes automáticos para WhatsApp Business (Shutterstock).

Cómo configurar los mensajes automáticos en WhatsApp Business

Inicia la aplicación WhatsApp Business en tu dispositivo móvil. Dentro de la aplicación, dirígete a la sección de "Herramientas para empresas". En el menú de herramientas, busca y selecciona la opción "Mensaje de ausencia". Activa la opción de "Enviar mensajes de ausencia" para comenzar a configurar tu mensaje automático.

Escribe el texto del mensaje que se enviará automáticamente. Asegúrate de que el mensaje sea claro y conciso, informando a los clientes que no estás disponible y cuándo podrán esperar una respuesta. Tras ello deberás configurar el horario en que este mensaje se dispare.

¿Qué opciones tienes para configurar el horario del mensaje?

-Enviar siempre: Selecciona esta opción si deseas que el mensaje de ausencia esté activo en todo momento.

-Horario personalizado: Configura un periodo de tiempo específico durante el cual se enviará el mensaje de ausencia.

-Fuera de horario comercial: Esta opción es útil si deseas que el mensaje se envíe fuera del horario comercial establecido. Para utilizar esta opción, primero debes configurar los horarios comerciales de tu empresa en la aplicación.

También deberás definir los destinatarios, teniendo las diferentes opciones:

-Todos: Envía el mensaje a cualquier persona que te contacte.

-Números no agendados: Envía el mensaje solo a números que no estén guardados en tu lista de contactos.

-Todos menos algunos: Envía el mensaje a todos los usuarios excepto a aquellos que especifiques.

-Solo a ciertas personas: Envía el mensaje únicamente a contactos específicos. Los mensajes automáticos de WhatsApp son de gran ayuda (Shutterstock).

Una vez que hayas configurado el texto, horario y destinatarios, asegúrate de pulsar "Guardar" para aplicar los cambios. Con este último paso ya lograrás dejar un mensaje automático programado para quienes desees.

Es crucial tener en cuenta que para que estos mensajes automáticos se envíen correctamente, tu dispositivo debe estar conectado a una red de WiFi o usando datos. Si tu dispositivo no tiene una conexión activa, no podrán ser enviados hasta que adquieras algo de señal.